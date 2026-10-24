رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، بر ضرورت توجه به اقتضائات تألیف کتاب‌های درسی و مشارکت فعال صاحب‌نظران در تولید محتوای آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در میزگرد علمی «ایمان در مدرسه؛ چالش‌ها و راهبرد‌های معارف اسلامی در هویت‌یابی و تربیت دینی دانش‌آموزان دوره متوسطه»، با اشاره به ضرورت اثربخشی چنین نشست‌هایی، افزود: موفقیت‌ها و توفیق‌ها نسبی‌اند و میان آنچه باید باشد و آنچه در عمل وجود دارد، فاصله است. برنامه درسی در سراسر جهان با چالش انتخاب روبه‌روست؛ زیرا حجم محدودی برای ارائه محتوا وجود دارد و نمی‌توان همه موضوعات را در کتاب درسی گنجاند. ازاین‌رو، رویکرد‌ها متفاوت‌اند و برای بررسی چرایی شکل‌گیری یک کتاب، باید شرایط و داستان شکل‌گیری آن را نیز شناخت.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به تجربه‌های موجود در تألیف کتاب‌های درسی، بر دشواری تصمیم‌گیری در این حوزه تأکید کرد و گفت: تولید محتوای آموزشی نیازمند صرف زمان و تلاش فراوان است. ممکن است یک کتاب با وجود همه زحماتی که برای آن کشیده شده، همچنان نقص‌ها و ضعف‌هایی داشته باشد؛ اما در کنار نقد اثر، باید تلاش و ظرفیت‌های به‌کار رفته در تولید آن را نیز دید.

لطیفی درباره رویکرد‌های متفاوت کتاب‌های دینی، به مجموعه «از من تا خدا» اشاره کرد و افزود: رویکرد «از من تا خدا» بر تجربه و نگاه فطری و موضوعات متناسب با نیاز‌های دانش‌آموزان تکیه دارد و ساختار آن با رویکرد اعتقادی و استدلالی کتاب‌های دیگر تفاوت دارد.

وی افزود: در طراحی این مجموعه، تلاش شده است رویکردی متفاوت و ایمان‌محور دنبال شود. از همین رو، لازم است رویکرد‌های مختلف با دقت بررسی شوند و نقد‌ها نیز با شناخت مبانی و اهداف هر اثر صورت گیرند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به تجربه گفت‌و‌گو با مجموعه‌های فعال در زمینه تربیت دینی، اظهار کرد: گروه معارف با بیش از ۲۰ مجموعه دارای ایده‌های تربیت دینی گفت‌و‌گو کرده است. در چنین فضایی، صرف نقد دیدگاه‌ها کافی نیست؛ بلکه باید در کنار نقد، برای تولید و ارائه راه‌حل‌های عملی نیز تلاش کرد.