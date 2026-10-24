تیم فوتبال نونهالان کشورمان، رقابت های جام جهانی کمتر از ۱۵ سال را با برتری مقابل گویان آغاز کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال نونهالان ایران امروز (۲ آبان)، نخستین بازی خود را در رقابت‌های جام جهانی زیر ۱۵ سال و جشنواره فیفا مقابل گویان آغاز کرد و در نهایت با گل‌های رضا نوروزی (۳) کیان نصیری (۲۲ و ۱۳) حسام الدین احمدلو (۲۸ و ۳۱) و متین چشمی (۳۸) ۶ بر صفر به برتری رسید.

هر بازی این مسابقه در ۲ نیمه ۲۰ دقیقه‌ای برگزار می‌شود و تیم‌ها باید از ۸ بازیکن در ترکیب خود استفاده کنند.

برهمین اساس مصطفی قنبرپور امروز این ترکیب را برای تقابل با حریف اهل آمریکای شمالی خود به عنوان نفرات اصلی به زمین فرستاد:

سعید مقدسی، طا‌ها طالبی، مهدی دهقان، امیرمحمد مشفقی، علی اکبر قاسمی، مهدی کولیوند، رضا نوروزی و حسام‌الدین احمدلو

تیم فوتبال نونهالان از ساعت ۹:۴۵ فردا (یکشنبه) در دومین بازی‌اش مقابل بوسنی و هرزگوین قرار می‌گیرد و از ساعت ۱۶:۳۰ هم سومین دیدار خود را مقابل برونئی برگزار می‌کند.