جام جهانی فوتبال نونهالان؛ شروع مقتدرانه ایران مقابل نماینده آمریکای شمالی
تیم فوتبال نونهالان کشورمان، رقابت های جام جهانی کمتر از ۱۵ سال را با برتری مقابل گویان آغاز کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال نونهالان ایران امروز (۲ آبان)، نخستین بازی خود را در رقابتهای جام جهانی زیر ۱۵ سال و جشنواره فیفا مقابل گویان آغاز کرد و در نهایت با گلهای رضا نوروزی (۳) کیان نصیری (۲۲ و ۱۳) حسام الدین احمدلو (۲۸ و ۳۱) و متین چشمی (۳۸) ۶ بر صفر به برتری رسید.
هر بازی این مسابقه در ۲ نیمه ۲۰ دقیقهای برگزار میشود و تیمها باید از ۸ بازیکن در ترکیب خود استفاده کنند.
برهمین اساس مصطفی قنبرپور امروز این ترکیب را برای تقابل با حریف اهل آمریکای شمالی خود به عنوان نفرات اصلی به زمین فرستاد:
سعید مقدسی، طاها طالبی، مهدی دهقان، امیرمحمد مشفقی، علی اکبر قاسمی، مهدی کولیوند، رضا نوروزی و حسامالدین احمدلو
تیم فوتبال نونهالان از ساعت ۹:۴۵ فردا (یکشنبه) در دومین بازیاش مقابل بوسنی و هرزگوین قرار میگیرد و از ساعت ۱۶:۳۰ هم سومین دیدار خود را مقابل برونئی برگزار میکند.