به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان اصفهان با بیان اینکه شناسایی ریشه‌های ساختاری قاچاق سوخت ضروری است، گفت: باید شبکه‌های قاچاق سوخت در استان شناسایی شود.

سید محمد موسویان با اشاره به اهمیت سوخت به‌عنوان یکی از سرمایه‌های راهبردی کشور افزود: فرآورده‌های نفتی به دلیل ارزش اقتصادی و جایگاه راهبردی خود، همواره در معرض سوءاستفاده سودجویان قرار دارند و مقابله مؤثر با قاچاق این منابع نیازمند شناسایی دقیق شیوه‌های تخلف، اصلاح رویه‌های نظارتی و برخورد قانونی با عوامل دخیل در این چرخه است.

وی ادامه داد: روش‌های نوظهور تخلف، از جمله جعل بارنامه‌ها و استفاده از اسناد غیرواقعی، باید به‌صورت جدی بررسی شود و آسیب‌های موجود در این حوزه با شناسایی نقاط ضعف و اصلاح فرایند‌ها برطرف شود.

موسویان با اشاره به برخی شیوه‌های مورد استفاده قاچاقچیان گفت: صدور بارنامه‌های صوری، جعل اسناد حمل‌ونقل و دستکاری اطلاعات مربوط به پلاک وسایل نقلیه از جمله روش‌هایی است که برخی مجرمان برای انتقال سوخت خارج از مسیر‌های قانونی و دور زدن سامانه‌های رسمی به کار می‌گیرند.

وی افزود: دستیابی به نتیجه مؤثر در مبارزه با قاچاق سوخت، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، بررسی دقیق عملکرد سامانه‌های مربوط و پیگیری تخلفات در تمام مراحل زنجیره حمل‌ونقل و توزیع فرآورده‌های نفتی است.