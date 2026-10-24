رئیس شورای حل اختلاف خوزستان از سازش در ۲۵۱ هزار و ۸۵۹ پرونده قضایی طی پنج سال اخیر و جلوگیری از ورود ۴۴ هزار و ۱۳۷ پرونده به دادگستری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی، رئیس شورای حل اختلاف خوزستان، از سازش در ۲۵۱ هزار و ۸۵۹ پرونده قضایی طی پنج سال اخیر در استان خبر داد.

وی گفت: در این مدت، یک میلیون و ۱۲۳ هزار و ۹۶۴ پرونده به شوراهای حل اختلاف خوزستان وارد شد که از این تعداد، یک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۹۷۰ پرونده مختومه شده است.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان با اشاره به نقش اقدامات سازشی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی افزود: با تلاش‌های انجام‌شده برای برقراری صلح میان طرفین دعوا، از ورود ۴۴ هزار و ۱۳۷ پرونده با موضوعات مختلف از جمله قتل، درگیری، اختلافات مالی و خانوادگی به دادگستری جلوگیری شده است.

امانت بهبهانی، صلح‌یاران را یکی از ظرفیت‌های مهم استان برای حل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش دانست و گفت: یک‌هزار و ۲۶۴ صلح‌یار به‌صورت افتخاری با دادگستری خوزستان همکاری می‌کنند.

وی افزود: این افراد با میانجی‌گری میان طرفین دعوا و تلاش برای حل اختلافات، نقش مؤثری در برقراری صلح و سازش و کاهش مراجعات قضایی در استان دارند.