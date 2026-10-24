رییس شورای اسلامی شهر یزد: در شروع شورای ششم فقط ۱۵ مکان ورزشی با مساحت ۱۷ هزار متر مربع در محلات یزد وجود داشت، اما در این شورا، این تعداد به ۵۶ مکان و مساحت آن به ۶۰ هزار متر مربع رسید که افزایش چهار برابری داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عزیزالله سیفی، در نشست علنی شورای شهر یزد، افزود: در شروع شورای ششم فقط ۱۵ مکان ورزشی با مساحت ۱۷ هزار متر مربع در محلات یزد وجود داشت، اما در این شورا، این تعداد به ۵۶ مکان و مساحت آن به ۶۰ هزار متر مربع رسید که افزایش چهار برابری داشته و همچنان این روند ادامه دارد.

وی افزود:به جای اینکه مردم را به ورزشگاه ببریم با اقدامات انجام شده توانستیم زمین‌های ورزشی را بین مردم در محلات مختلف ببریم. وی ادامه داد: در هفته تربیت بدنی و ورزش هستیم که باعث می‌شود سمت و سوی مردم به ورزش بیشتر شود و خوشبختانه در کشور ما نیز اقدامات خوبی انجام شده و اخیرا نیز قهرمانی تیم ملی کشتی زیر ۲۳ سال را داشتیم که توانستند با ۹ مدال افتخار آفرین برای کشور باشند.

رییس شورای اسلامی شهر یزد گفت: در شهر یزد نیز به منظور کشف و حمایت از استعداد‌های ورزش محلات، المپیاد ورزشی در دوره ششم شورای اسلامی شهر یزد با حضور مردم در هفتاد رشته برنامه ریزی و انجام شد و قطعا زمینه برای تشویق ورزش محلات و کشف استعداد‌ها فراهم شده است.

وی افزود: قطعا فضا‌های ورزشی فراهم شده مورد استفاده بخش زیادی از بانوان قرار می‌گیرد و انتخاب پارک جدید بانوان نیز با مکان شناسی دقیق انجام شد تا هیچگونه ساختمانی مشرف نباشد.