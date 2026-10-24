معاون قضایی دادگستری کل خراسان رضوی بر تحول هوشمند در دستگاه قضایی، توزیع عادلانه پرونده‌ها میان قضات و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت‌الاسلام والمسلمین بصیری،در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان قوچان، تحول هوشمند در دستگاه قضایی را ضرورتی برای افزایش دقت، سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها دانست.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌ها، گفت: استفاده از ظرفیت سامانه‌های نوین می‌تواند به توزیع عادلانه پرونده‌ها میان قضات، کاهش مداخلات در فرایند ارجاع و ارتقای کیفیت آرای قضایی کمک کند.

معاون قضایی دادگستری کل خراسان رضوی همچنین با تأکید بر ضرورت کاهش ورودی پرونده‌ها، پیشگیری از جرم و دعاوی، تکریم ارباب‌رجوع و پاسخگویی مسئولان قضایی، سعه‌صدر در برخورد با مردم و دسترس‌پذیری مدیران برای شنیدن مشکلات مراجعان را از الزامات خدمت در دستگاه قضایی برشمرد.

در پایان این مراسم، با قدردانی از خدمات حجت الاسلام ولی‌دخت در دوران مسئولیت ریاست دادگستری قوچان، حجت الاسلام فرزانه به‌عنوان رئیس جدید دادگستری این شهرستان معرفی شد.