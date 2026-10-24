به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیین اختتامیه نخستین دوره رویداد ملی الگو‌های موفق مساجد طرح حبیب بنیاد علوی با حضور حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، محمود عسکری آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی و ۱۲ امام جماعت از ۹ شهر برگزار شد. طرح‌های برگزیده این رویداد از میان بیش از ۱۲۰ تجربه ارسالی به دبیرخانه انتخاب شده‌اند و پس از اختتامیه، فرایند اشتراک‌گذاری این الگو‌های موفق با سایر مساجد کشور آغاز خواهد شد.

رئیس بنیاد مستضعفان، در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی کشور، ایجاد انگیزه در مردم و فراهم کردن زمینه بروز توانمندی‌های آنان را سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه دانست.

وی با اشاره به اهمیت تقویت هویت ملی و معرفی میراث تاریخی و تمدنی ایران گفت: با وجود تاریخ کهن، ادبیات غنی و مفاخر برجسته کشور، لازم است برای معرفی و ارزش‌گذاری این ظرفیت‌ها تلاش بیشتری صورت گیرد و زمینه آشنایی نسل جدید با داشته‌های فرهنگی و تاریخی ایران فراهم شود. همچنین باید مردم را در خدمت به خودشان قرار دهیم؛ این کار هم خدمت به هم‌نوع، هم انگیزه‌بخشی و هم ایجاد سرمایه‌ای برای آینده همان جامعه است.

دهقان با اشاره به ظرفیت تخصصی افراد در محله‌ها افزود: برای مثال، در هر محله ممکن است حقوقدان یا پزشک متخصصی زندگی کند که با اختصاص نیمی از روز خود، در خدمت اهالی محله قرار گیرد؛ به این ترتیب، «در هم‌تنیدگی» و «در خدمت هم بودن» به یک ارزش اجتماعی تبدیل می‌شود.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به کارکرد‌های اجتماعی مساجد نیز گفت: مسجد می‌تواند بستری برای تقویت ارتباط میان مردم، شکل‌گیری احساس تعلق اجتماعی و انتقال ارزش‌ها به نسل جدید باشد. به گفته وی، توسعه این ظرفیت‌ها می‌تواند به گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت پیوند‌های میان مردم کمک کند.

دهقان همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت خانواده، مدرسه، مسجد و دیگر محیط‌های اجتماعی برای تربیت کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: مدرسه به‌تنهایی نمی‌تواند تمام نیاز‌های اجتماعی و تربیتی دانش‌آموزان را پاسخ دهد؛ ازاین‌رو باید فرصت‌هایی برای یادگیری مهارت‌های زندگی جمعی، گفت‌و‌گو، احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری فراهم شود.

وی با اشاره به تفاوت استعداد‌های افراد، بر لزوم شناسایی توانایی‌های گوناگون کودکان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه رشد آنها تأکید کرد.

فعالیت ۵۶۱ مسجد در ۹ استان در قالب طرح حبیب





در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام مسلم پورجمالی، مدیر برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی بنیاد علوی در قالب طرح حبیب، از فعالیت ۵۶۱ مسجد در ۹ استان کشور خبر داد و گفت: در نخستین دوره رویداد ملی الگو‌های موفق مساجد، ۲۸ شهرستان مشارکت داشتند.

وی با اشاره به روند انتخاب مساجد حاضر در این رویداد افزود: از میان مساجد فعال، ۲۲۴ مسجد به‌عنوان مسجد منتخب معرفی شدند و روحانیون ۱۲۰ مسجد در این رویداد حضور یافتند. همچنین پیش‌بینی می‌شود شمار مساجد فعال در این طرح تا پایان سال به ۸۵۰ مسجد افزایش یابد.

دهقان محور‌های فعالیت طرح حبیب را شامل اشتغال مسجدمحور، قرآن‌محوری، فعالیت‌های علمی و آموزشی، خانواده‌محوری، نوجوان‌محوری، مسجد و مدرسه، جذب مشارکت‌های مردمی، ورزش‌محوری، کادرسازی، گروه‌های جهادی مسجدمحور و محله قرآنی عنوان کرد.

مدیر برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی بنیاد علوی در پایان با اشاره به انتخاب طرح‌های برگزیده از میان بیش از ۱۲۰ تجربه ارسالی به دبیرخانه، بر آغاز فرایند اشتراک‌گذاری الگو‌های موفق با سایر مساجد پس از برگزاری آیین اختتامیه تأکید کرد.