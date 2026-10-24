به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، افشار سیفی نژاد رایزن سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل که در صدر هیئتی از سفارت ایران در محل تمرین بازیکنان تیم ملی والیبال افغانستان در کابل حضور یافته بود افزود: دیپلماسی ورزشی از زمینه‌های همکاری بسیار خوب میان کشورهاست و با توجه به روابط خوب جمهوری اسلامی ایران و افغانستان این زمینه باید تقویت شود.

وی گفت: ما در سفارت علاقمندیم که زمینه‌های همکاری را به خصوص در بحث همکاری‌های ورزشی میان دو کشور دنبال کنیم.

سیفی نژاد افزود: میان ایران و افغانستان در بحث ورزشی حالتی مکمل وجود دارد به این ترتیب که کشور ما مربیان خوبی دارد که می‌توانند جوانان با استعداد افغانستان را کمک کنند تا در سکو‌های جهانی بدرخشند.

وی گفت: ما قبلاً هم با حضور مربیان ایرانی شاهد موفقیت فوتسال افغانستان در این بخش بودیم.

هم اکنون محمد اسداللهی به عنوان سرمربی ایرانی، هدایت تیم ملی والیبال افغانستان را به عهده دارد و ما در برخی تیم‌های لیگ افغانستان شاهد حضور بازیکنان و مربیان ایرانی هستیم و برخی مسابقات والیبال افغانستان را داوران ایرانی قضاوت می‌کنند.