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سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: پیشبینی میشود در سال جاری بیش از ۲۶۵ تن میوه «به» از سطح ۳۳ هکتار از باغات بارور این استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمود سپهرفر با اشاره به وضعیت تولید این محصول در استان اظهار کرد: میوه «به» در آذربایجانغربی اغلب به صورت تکدرخت، در باغات کوچک، بین درختان باغات اصلی و همچنین به صورت حاشیه کاری در بیشتر مناطق استان کشت و تولید میشود.
وی افزود: شهرستانهای ارومیه، خوی و میاندوآب به عنوان تولیدکنندگان عمده میوه «به» در سطح استان شناخته میشوند و عملیات برداشت این محصول هر ساله از اوایل مهرماه آغاز شده و تا اوایل آبانماه ادامه مییابد.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به میانگین عملکرد این محصول تصریح کرد: به طور متوسط از هر هکتار باغات بارور «به» در استان بیش از هشت تن محصول برداشت میشود.
سپهرفر با تأکید بر توجیه اقتصادی احداث باغات «به» اضافه کرد: این درخت دارای بازده اقتصادی سریعی است و به طور متوسط از سال چهارم عمر خود وارد مرحله باردهی اقتصادی میشود. باغداران میتوانند با استفاده از ارقام اصلاحشده با عملکرد بالا و مقاوم به بیماری آتشک (سودوموناس)، در کنار رعایت اصول مدیریت مدرن باغ، به درآمدزایی مطلوب و پایداری دست یابند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: میوه «به» به عنوان محصولی خوشطعم و معطر از خانواده سیب، علاوه بر مصرف به صورت تازه خوری، دارای کاربردهای فراوانی در صنایع خانگی و تبدیلی از جمله تهیه مربا، مارمالاد و استفاده در دمنوشها است که توسعه کشت آن میتواند به تکمیل زنجیره ارزش محصولات باغی استان کمک کند.