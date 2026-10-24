مجموعه تلویزیونی «آسباد»، روز‌های فرد ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک پخش می‌شود و با بهره‌گیری از بازیگران بومی و بازنمایی فرهنگ، پوشش و جغرافیای سیستان، تلاش دارد تصویری نزدیک‌تر به واقعیت زندگی مردم این منطقه ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی مودی، بازیگر مجموعه تلویزیونی «آسباد»، و کارگردان شناخته‌شده تئاتر در سیستان و بلوچستان، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به تأثیر مجموعه تلویزیونی «آسباد» بر معرفی فرهنگ و هویت مردم منطقه گفت: این مجموعه توانسته است نگاه منفی شکل‌گرفته درباره پوشش مردم سیستان و بلوچستان را تغییر دهد و زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری این استان را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت تولید مجموعه‌های نمایشی با محوریت فرهنگ بومی استان‌ها افزود: توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان‌های مختلف کشور ضروری است و مجموعه «آسباد» در این زمینه گام مثبتی برداشته است.

وی گفت: پیش از این، در برخی برداشت‌های عمومی، پوشش مردم سیستان و بلوچستان با موضوعاتی مانند قاچاق، گروگان‌گیری و سرقت پیوند خورده بود، اما این مجموعه به اصلاح چنین نگرش‌هایی کمک کرده است. مردم این استان، مردمانی شریف و مهمان‌نواز هستند و معرفی درست فرهنگ و زندگی آنان اهمیت زیادی دارد.

این بازیگر تئاتر با تشریح ویژگی‌های پوشش سنتی منطقه سیستان گفت: لباس‌های سنتی این منطقه تنوع خاص خود را دارند. «کوتن» یکی از پوشش‌های سیستانی است که در موقعیت‌های رسمی و مهمانی‌ها استفاده می‌شده و «چلتریز» نیز لباسی بوده که در گذشته هنگام جنگ می‌پوشیدند. نوع دیگری از پوشش سنتی نیز با نام «تناک» وجود داشته که لباسی معمولی‌تر بوده است.

مودی با اشاره به تفاوت پوشش سنتی سیستان و بلوچستان گفت: در منطقه بلوچستان، طراحی لباس و شیوه تزئین آن با پوشش سیستان تفاوت دارد. سوزن‌دوزی بلوچی از هنر‌های شناخته‌شده این منطقه است، در حالی که در پوشش سیستانی ویژگی‌های متفاوتی دیده می‌شود. لباسی که در این گفت‌و‌گو بر تن دارم، از پوشش‌های منطقه سیستان است که طراحی آن را یکی از هنرمندان محلی انجام داده است.

وی با تأکید بر نقش هویت بومی در روایت داستان مجموعه «آسباد» افزود: این مجموعه تنها نام یک مجموعه یا مکان نیست، بلکه می‌توان آن را شخصیتی محوری در روایت داستان دانست، زیرا بخش مهمی از اتفاقات قصه در بستر جغرافیا و فرهنگ سیستان رخ می‌دهد.

مودی تصریح کرد: در این مجموعه تلاش نشده است تصویری غیرواقعی و آرمانی از منطقه ارائه شود، بلکه نویسنده و کارگردان با نگاهی هنرمندانه، اصالت زندگی مردم و شرایط اقلیمی منطقه را به تصویر کشیده‌اند. کوه خواجه، دریاچه هامون، درختان گز و رنگ خاص خاک سیستان از جمله عناصر هویتی هستند که در این مجموعه دیده می‌شوند و می‌توانند برای مخاطبان جذاب باشند.

این هنرمند ابراز امیدواری کرد که معرفی ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی استان در آثار نمایشی، در آینده به افزایش شناخت مخاطبان و رونق گردشگری منطقه کمک کند.

مودی با اشاره به حضور هنرمندان بومی در مجموعه «آسباد افزود: در استان سیستان و بلوچستان و دیگر استان‌های کشور، هنرمندان تئاتر توانمندی حضور دارند که با وجود سال‌ها تجربه و فعالیت در صحنه، فرصت کمتری برای حضور در آثار تصویری داشته‌اند.

وی با قدردانی از توجه به ظرفیت‌های هنری استان‌ها افزود: بسیاری از هنرمندان تئاتر، به‌واسطه تجربه اجرا‌های زنده و حضور مستمر در جشنواره‌ها، توانایی بالایی در بازیگری دارند و می‌توانند از عهده نقش‌های تلویزیونی نیز برآیند. حضور بازیگران بومی در «آسباد» را باید یکی از ویژگی‌های مثبت این مجموعه دانست، ظرفیتی که می‌تواند در تولید آثار دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.

این بازیگر درباره تجربه همکاری با هنرمندان شناخته‌شده سینما و تلویزیون گفت: بازیگران باتجربه‌ای که در این مجموعه حضور داشتند، با انتقال تجربه و راهنمایی‌های خود به بازیگران بومی کمک کردند. تعامل حرفه‌ای و حمایت آنان نقش مؤثری در شکل‌گیری بهتر نقش‌ها داشت.

مودی درباره چگونگی پیوستن به مجموعه «آسباد» گفت: پس از تماس پوریا کریمی، مدیر گروه کارگردانی، برای حضور در مراحل انتخاب بازیگر به این طرح معرفی شدم. در جریان این فرایند، نقش یونس را خواندم و سپس از من خواسته شد نقش پدر یونس را نیز اجرا کنم. در نهایت، هر دو نقش به من سپرده شد.

وی درباره ویژگی‌های شخصیتی یونس و شیوه ایفای این نقش گفت: یونس شخصیتی همراه با شیطنت و رفتار‌های ساده‌دلانه دارد و رفتار‌های او لزوماً از بدجنسی سرچشمه نمی‌گیرد. تلاش کردم با استفاده از تجربه سال‌های فعالیت در آثار طنز و شناخت ویژگی‌های رفتاری شخصیت، نقش را به شکلی باورپذیر اجرا کنم.

این هنرمند افزود: لهجه و اصطلاحات محلی نیز در شخصیت‌پردازی نقش مهمی دارند و به نزدیک‌تر شدن شخصیت‌ها به زندگی واقعی مردم کمک می‌کنند. تجربه‌های تئاتری و آموخته‌های بازیگری نیز در رسیدن به این شخصیت‌ها و ارتباط بهتر با مخاطب مؤثر بوده‌اند.

مودی درباره واکنش مخاطبان به مجموعه «آسباد» گفت: بازخورد‌هایی که تاکنون دریافت کرده‌ام، بسیار مثبت بوده است و مردم در برخورد‌های حضوری و فضای مجازی محبت زیادی نشان داده‌اند. حتی مخاطبان برای شخصیت یونس و چوب او که در گویش محلی «بادومی» نامیده می‌شود، عنوانی ویژه به کار می‌برند که نشان‌دهنده ارتباط آنان با این شخصیت است.

وی درباره احتمال تولید فصل‌های بعدی این مجموعه نیز افزود: ادامه مجموعه دور از ذهن نیست و در این زمینه صحبت‌هایی برای بررسی فیلمنامه و تصمیم‌گیری درباره ادامه کار مطرح شده است. امیدواریم این اتفاق رخ دهد و مخاطبان بتوانند بار دیگر شخصیت‌های این مجموعه را دنبال کنند.

مودی با اشاره به جذابیت شخصیت‌های مختلف داستان گفت: هر یک از شخصیت‌های مجموعه ویژگی‌های خاص خود را دارند و همین تنوع به جذابیت قصه کمک کرده است. او همچنین به شخصیت زن قدرتمندی اشاره کرد که در جریان داستان به جایگاهی محوری در روستا می‌رسد.