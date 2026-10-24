به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید محمد میرجلیلی، اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت بصری محیط شهری و ایجاد چشم‌اندازی زیبا و با نشاط در معابر و بوستان‌ها، ۴۵ هزار گل فصلی پاییزی با گونه‌های متنوع و متناسب با شرایط اقلیمی، در سطح مناطق پنج‌گانه کاشته شد. وی افزود: در این عملیات، معابر پرتردد و بوستان‌های سطح شهر با کاشت گونه‌های فصلی شامل گل داوودی و کلم زینتی آراسته شدند.

میرجلیلی در ادامه با اشاره به پایان یافتن روز‌های گرم سال، تصریح کرد: حدود ۴۵ هزار گل در میادین و معابر کاشته شده است که ۳۰ هزار از این گل‌ها توسط نهالستان شهرداری و مابقی از بخش خصوصی تأمین شده است.

سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد خاطرنشان کرد: توسعه گل‌کاری‌های فصلی و نگهداری اصولی از فضای سبز با هدف افزایش طراوت محیط شهری، زیباسازی فضا‌های عمومی و ارتقای کیفیت حضور شهروندان در بوستان‌ها و معابر، به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.