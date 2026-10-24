پخش زنده
امروز: -
سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از کاشت ۴۵ هزار گل فصلی پاییزی با گونههای متنوع در سطح مناطق پنجگانه شهر یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید محمد میرجلیلی، اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت بصری محیط شهری و ایجاد چشماندازی زیبا و با نشاط در معابر و بوستانها، ۴۵ هزار گل فصلی پاییزی با گونههای متنوع و متناسب با شرایط اقلیمی، در سطح مناطق پنجگانه کاشته شد. وی افزود: در این عملیات، معابر پرتردد و بوستانهای سطح شهر با کاشت گونههای فصلی شامل گل داوودی و کلم زینتی آراسته شدند.
میرجلیلی در ادامه با اشاره به پایان یافتن روزهای گرم سال، تصریح کرد: حدود ۴۵ هزار گل در میادین و معابر کاشته شده است که ۳۰ هزار از این گلها توسط نهالستان شهرداری و مابقی از بخش خصوصی تأمین شده است.
سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد خاطرنشان کرد: توسعه گلکاریهای فصلی و نگهداری اصولی از فضای سبز با هدف افزایش طراوت محیط شهری، زیباسازی فضاهای عمومی و ارتقای کیفیت حضور شهروندان در بوستانها و معابر، بهصورت مستمر دنبال میشود.