مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از شناسایی ۱۲۶ مورد تخلف در جریان هزار و ۸۸۳ فقره بازرسی از بازار کالاهای اساسی استان در مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،سعید حاجیان گفت: در مهرماه امسال، با هدف کنترل قیمت‌ها، نظارت بر نحوه عرضه و توزیع کالاها و بررسی وضعیت تأمین و موجودی اقلام مورد نیاز شهروندان، هزار و ۸۸۳ فقره بازرسی در بازار کالاهای اساسی خوزستان انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، قیمت محصولات، نحوه عرضه کالاها و وضعیت تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز بازار بررسی شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: در هزار و ۷۵۷ مورد از بازرسی‌های انجام‌شده، تخلفی احراز نشد و در ۱۲۶ مورد نیز تخلف شناسایی شد.

حاجیان گفت: پرونده تخلفات شناسایی‌شده برای رسیدگی به مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار گفت: بازرسی از مراکز عرضه و عمده‌فروشی‌ها با هدف جلوگیری از تخلفات، نظارت بر رعایت نرخ‌های مصوب و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه دارد.