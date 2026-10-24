مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: صدا‌های انفجار شنیده‌شده در محدوده شهر ابریشم، جنوب اصفهان، بهارستان و اطراف صفه، ناشی ازانفجار مهمات عمل نکرده جنگ رمضان بود.

در محدوده شهر ابریشم، جنوب اصفهان، بهارستان وصفه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشه‌فروش افزود: عملیات معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان از صبح امروز در محدوده شهر ابریشم، مناطق جنوبی اصفهان، بهارستان و محدوده صفه در حال انجام است.

وی افزود: صدا‌های انفجار شنیده‌شده در این مناطق مربوط به اجرای عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات عمل‌نکرده است که با هدف ایمن‌سازی و جلوگیری از خطرات احتمالی این مهمات انجام می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: شهروندان در این زمینه نگرانی نداشته باشند.