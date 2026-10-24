مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان یزد اعلام کرد: از جمعیت یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفری استان یزد، ۲۵۰ هزار نفر دهه شصتی هستندکه ۱۹ هزار نفر هرگز ازدواج نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان یزد، از جمعیت یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفری استان یزد، ۲۵۰ هزار نفر دهه شصتی هستند که، ۱۹ هزار نفر هرگز ازدواج نکرده‌اند.

تا پایان سال گذشته، ۱۶ هزار نفر از دهه شصتی‌های استان یزد به خاطر طلاق یا فوت همسر، به تنهایی زندگی می‌کردند.

نکته جالب توجه این آمار، تعداد نامتوازن مردان و زنان بدون همسر به خاطر فوت شریک زندگی است که ۲۰۰ مرد و ۱۶۴۰ زن، پس از وفات همسرشان هنوز ازدواج نکرده‌اند که کمتر بودن میانگین سنی وفات در مردان و ازدواج مجدد آقایان می‌تواند دو دلیل عمده‌ی اختلاف این دو عدد باشد.

بیشتر بودن تعداد مردان در میان افراد هرگز ازدواج‌نکرده و سهم بالای زنان در میان افراد بی‌همسر بر اثر فوت، دو یافته مهم این آمار هستند.