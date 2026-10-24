به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران گفت: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در ۱۱۸ سامانه ترددشمار مستقر در محور‌های مواصلاتی استان، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، بیش از ۳۷ میلیون و ۳۳ هزار تردد انواع وسایل نقلیه در مبادی ورودی و خروجی مازندران به ثبت رسیده است.

او با اشاره به آمار تردد‌های بین‌استانی در مهرماه، افزود: در این ماه، بیش از ۴ میلیون و ۸۴۸ هزار تردد در محور‌های ورودی و خروجی استان ثبت شده است که نشان‌دهنده حجم قابل توجه رفت‌وآمد در شبکه راه‌های ارتباطی مازندران است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران گفت: مجموع تردد‌های بین‌استانی ثبت‌شده در هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ۵ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که ضرورت توجه مستمر به نگهداری راه‌ها، ارتقای ایمنی تردد و مدیریت ترافیک در محور‌های مواصلاتی استان را دوچندان می‌کند.

محمدنژاد در پایان افزود: پایش مستمر وضعیت تردد در محور‌های استان از طریق سامانه‌های هوشمند، نقش مهمی در تحلیل جریان ترافیک، برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران جاده‌ای و ارتقای ایمنی سفر‌ها دارد.