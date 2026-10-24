به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، منصور رئیسی، دهیار روستای تَگک قلعه گنج گفت: دختر بچه سه‌ساله بر اثر عقرب‌گزیدگی جان خودش را از دست داد.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی و مشکلات دسترسی به خدمات درمانی گفت: روستای تگک حدود ۱۱۰ کیلومتر با مرکز شهرستان قلعه‌گنج فاصله دارد و نزدیک‌ترین مرکز درمانی به این روستا در شهر رمشک، در فاصله حدود ۵۵ کیلومتری قرار گرفته است و همچنین فاصله روستا تا پایگاه اورژانس ۱۱۵ حدود ۲۰ کیلومتر است و نزدیک به ۶ کیلومتر از مسیر دسترسی به روستا نیز خاکی است.

وی با اشاره به شرایط گرم و خشک منطقه و فراوانی مار و عقرب در این محدوده افزود: در مدت کوتاهی افراد زیادی در این منطقه دچار مارگزیدگی و عقرب‌گزیدگی می‌شوند و فاصله زیاد تا مراکز درمانی، نگرانی مردم را درباره دسترسی به‌موقع به خدمات درمانی افزایش داده است.

دهیار روستای تگک با ابراز نگرانی از تکرار حوادث مشابه، از مسئولان شهرستان خواست برای تأمین امکانات اولیه درمانی و افزایش آمادگی در مواجهه با مارگزیدگی و عقرب‌گزیدگی در این روستا اقدام کنند.