معرفی میزبانهای والیبال ساحلی ردههای سنی قهرمانی جهان
فدراسیون جهانی والیبال، تایلند و مکزیک را به عنوان میزبان های رقابتهای ساحلی کمتر از ۲۱ و ۱۹ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۷ معرفی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فدراسیون جهانی والیبال، شهر روی ات در کشور تایلند را به عنوان میزبان رقابتهای ساحلی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۷ معرفی کرد. این مسابقات ۴ تا ۹ آبان ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.
همچنین شهر پوئبلا در کشور مکزیک به عنوان میزبان ساحلی زیر ۱۹ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۷ معرفی شد تا مسابقات این رده سنی نیز ۲۱ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۶ برگزار شود.
بر اساس اعلام فدراسیون جهانی، مسابقات والیبال ساحلی ردههای سنی سال ۲۰۲۷ با حضور ۳۲ تیم در جدول اصلی برگزار خواهد شد.
بر این اساس، پنج تیم از هر قاره در جدول اصلی (۲۵ تیم) دو تیم میزبان، یک تیم وایلد کارت و چهار تیم از جدول مقدماتی در جدول اصلی مسابقات شرکت میکنند. در جدول مقدماتی نیز از هر قاره چهار تیم میتوانند شرکت کنند.
هنوز زمان و مکان برگزاری مسابقات منطقهای و قارهای سال ۲۰۲۷ از سوی کنفدراسیونها اعلام نشده است.