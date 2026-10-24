معرفی میزبان‌های والیبال ساحلی رده‌های سنی قهرمانی جهان

فدراسیون جهانی والیبال، تایلند و مکزیک را به عنوان میزبان های رقابت‌های ساحلی کمتر از ۲۱ و ۱۹ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۷ معرفی کرد.