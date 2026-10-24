استاندار قزوین در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه گردشگری و اصلاح نگاه به مفهوم اشتغال تأکید کرد.

نشست دولت و بخش خصوصی قزوین؛ از تقویت گردشگری تا اصلاح سیاست‌های اشتغال و بیمه

نشست دولت و بخش خصوصی قزوین؛ از تقویت گردشگری تا اصلاح سیاست‌های اشتغال و بیمه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استاندار قزوین در این نشست با اشاره به پتانسیل‌های عظیم استان، از نقش جشنواره‌های بومی در معرفی ظرفیت‌ها سخن گفت.

وی با تأکید بر رتبه دوم تولید زیتون در کشور، افزود: جشنواره زیتون در منطقه طارم سفلی، موفق شد ظرفیت‌های ناشناخته این منطقه را به سطح ملی معرفی کند.

نوذری همچنین با اشاره به افزایش دو و نیم برابری تعداد گردشگران استان پس از ثبت جهانی الموت، بر ضرورت بازسازی خانه‌های تاریخی و هتل‌های قدیمی برای تثبیت این رشد تأکید کرد.

اصلاح نگاه به اشتغال و مفهوم بیکاری

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش‌های بازار کار اشاره کرد و از نگاه سنتی به اشتغال انتقاد نمود.

وی اظهار داشت: باید میان بیکاری واقعی و اشتغال نامتناسب با تحصیلات تفکیک قائل شد. نگاه به اشتغال نباید صرفاً به استخدام‌های دولتی و پشت‌میزنشینی محدود شود؛ فعالیت‌های تولیدی و کسب‌وکارهای غیردولتی نیز از مصادیق مهم اشتغال هستند.

حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری و رفع موانع بیمه‌ای

نوذری ضمن حمایت از پیشنهادهای بخش خصوصی، بر پیگیری اصلاح قوانین بیمه‌ای برای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تأکید کرد.

وی گفت: رفع موانع بیمه‌ای و تسهیل شرایط ساخت‌وساز در حوزه گردشگری، می‌تواند محرک بزرگی برای اقتصاد استان باشد و این درخواست‌ها در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

تاب‌آوری اقتصادی بالا و نرخ بیکاری پایین

در این نشست، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان با ارائه تحلیل‌های آماری از وضعیت اقتصادی قزوین، اظهار داشت: «با توجه به ساختار دوگانه صنعتی و کشاورزی استان، نرخ بیکاری در قزوین در سطح پایینی قرار دارد که از نقاط قوت استان محسوب می‌شود.»

وی همچنین با اشاره به پایداری اقتصاد استان گفت: «قزوین موفق شده است پس از استان زنجان، رتبه دوم تاب‌آوری اقتصادی در سراسر کشور را به خود اختصاص دهد که نشان‌دهنده پایداری ساختار‌های تولیدی و اقتصادی استان در برابر نوسانات است.»

تنوع در ساختار اشتغال و پیشتازی بخش خصوصی

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در ادامه با اشاره به تنوع در مدل‌های کسب‌وکار در استان، افزود: «قزوین از نظر تنوع ساختار اشتغال، در رتبه دهم کشور قرار دارد که این امر نشان‌دهنده پویایی بازار کار در استان است.»

وی با تأکید بر نقش کلیدی بخش غیردولتی، خاطرنشان کرد: «استان قزوین از جمله استان‌های شاخص کشور در زمینه اشتغال‌آفرینی توسط بخش خصوصی است. با این حال، برای کاهش بیش از پیش نرخ بیکاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، باید حمایت از بخش تولید و تسهیل مسیر فعالیت‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهیم.»