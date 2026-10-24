معاون پژوهش و علمی بنیاد مهدویت استان البرز، خطبه فدکیه و مواضع حضرت فاطمه زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) را از جلوه‌های مهم تبیین حقایق و دفاع از جایگاه امامت و ولایت در تاریخ اسلام دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی در برنامه رادیویی «رهیافت» سیمای البرز با اشاره به جایگاه امامت در اندیشه شیعه گفت: اعتقاد به امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) از مبانی اعتقادی شیعه است و بررسی سیره حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که ایشان در دفاع از این جایگاه، از روشنگری و تبیین مبانی دینی بهره می‌بردند.

وی با اشاره به محتوای خطبه فدکیه افزود: حضرت زهرا(س) در این خطبه، ضمن تبیین جایگاه قرآن کریم و رسالت پیامبر اکرم(ص)، به موضوعات اعتقادی و مسائل مرتبط با امامت و تحولات پس از رحلت پیامبر(ص) پرداختند.

معاون پژوهش و علمی بنیاد مهدویت استان البرز با بیان اینکه خطبه فدکیه فراتر از یک مطالبه درباره فدک، واجد مضامین اعتقادی و اجتماعی است، اظهار کرد: بررسی محتوای این خطبه، ابعاد دیدگاه حضرت زهرا(س) درباره مسئولیت جامعه در برابر حق و جایگاه رهبری دینی را روشن می‌کند.

محمدی همچنین با اشاره به گزارش‌های تاریخی درباره دیدار ام‌سلمه با حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: روایت‌های مربوط به روزهای پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، از جمله موضوعاتی است که در بررسی مواضع آن حضرت و تبیین دیدگاه ایشان درباره حوادث آن دوران مورد توجه قرار می‌گیرد.

این کارشناس دینی تأکید کرد: شناخت سیره حضرت فاطمه زهرا(س) و شیوه استدلال و روشنگری ایشان می‌تواند در فهم مسئولیت اجتماعی افراد در دفاع آگاهانه از باورها و حقایق دینی مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی در پایان با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در سیره حضرت زهرا(س) گفت: تبیین مبانی اعتقادی، پاسخ‌گویی مستدل به پرسش‌ها و روشنگری درباره مسائل جامعه، از موضوعاتی است که با مطالعه خطبه فدکیه و مواضع آن حضرت می‌توان ابعاد مختلف آن را شناخت.