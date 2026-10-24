به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل سرمربی ایرانی تیم ملی والیبال افغانستان گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا دیدار دوستانه‌ای با تیم ملی والیبال ایران داشته باشیم.

آقای محمد اسداللهی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کابل درباره ارزیابی اش از تیم افغانستان افزود: تیم ملی والیبال افغانستان سال گذشته برای نخستین بار به فینال مسابقات والیبال قهرمانی زون آسیا (CAVA) صعود کرد.

وی با اشاره به اینکه سطح والیبال افغانستان ارتقا یافته است گفت: برای نخستین بار لیگ جوانان افغانستان برگزار می‌شود.

اسداللهی افزود: تعداد تیم‌های لیگ افغانستان ۱۰ تیم است که به صورت دو گروه پنج تیمی و مجتمع بازی می‌کنند و تعدادی بازیکن و مربی ایرانی در این تیم‌ها هستند و قضاوت برخی دیدار‌ها را هم داوران ایرانی به عهده دارند.

وی درباره برنامه‌های آینده تیم ملی والیبال افغانستان و دیدار‌های احتمالی دوستانه افزود: ما به زودی به ازبکستان سفری خواهیم کرد و برنامه‌ریزی می‌کنیم تا اگر امکانش حاصل شد دیداری دوستانه با تیم ملی والیبال ایران داشته باشیم در غیر این صورت با کشور‌های منطقه این دیدار را برگزار می‌کنیم.