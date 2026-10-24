معاون وزیر کار با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد دیجیتال و شیوه‌های نوین اشتغال، از مدیران کل استانی خواست با شناخت دقیق تحولات بازار کار، در ترسیم نقشه راه آینده اشتغال کشور نقش‌آفرینی فعالی داشته باشند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمالک حسینی در دومین نشست تخصصی مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، با اشاره به ضرورت ارتقای نقش مدیریتی و سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال، گفت: انتظار می‌رود مدیران کل استانی با شناخت دقیق تحولات بازار کار و ظرفیت‌های مناطق، در ترسیم مسیر آینده اشتغال استان‌ها پیشگام باشند.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های حوزه اشتغال نباید صرفاً به اجرای برنامه‌ها و توزیع منابع محدود شود، بر ضرورت حرکت به سمت راهبری، تحلیل و برنامه‌ریزی تأکید کرد و افزود: معاونت تخصصی باید چارچوب و جهت‌گیری‌های کلان را مشخص کند و مدیران کل استان‌ها نیز با تکیه بر شناخت میدانی خود، این رویکرد را در سطح استان دنبال کنند.

حسینی، پیش‌بینی‌پذیر کردن مسیر تحولات بازار کار را از الزامات برنامه‌ریزی در این حوزه دانست و گفت: مدیران استانی باید بتوانند روندهای اشتغال را تحلیل کنند، تصویری روشن از مسائل و ظرفیت‌های استان ارائه دهند و این شناخت را در گفت‌وگو با گروه‌های هدف، دستگاه‌های اجرایی و سایر ذی‌نفعان به کار گیرند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت بهره‌گیری از تجربه‌ها و ابتکارهای مدیران استانی در طراحی برنامه‌های ملی تأکید کرد و گفت: بسیاری از ایده‌های مؤثر از تجربه‌های میدانی شکل می‌گیرند؛ از این رو، انتقال یافته‌ها و پیشنهادهای مدیران کل استان‌ها می‌تواند در تکمیل و بهبود برنامه‌های ملی حوزه اشتغال نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به تحولات ساختاری بازار کار، تغییرات نسلی، شیوه‌های نوین اشتغال و ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال، بر لزوم به‌روزرسانی رویکردهای سیاست‌گذاری و حمایت از گروه‌های مختلف نیروی کار تأکید کرد.

حسینی، توسعه پوشش‌های حمایتی متناسب با شکل‌های جدید اشتغال و استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی گروهی را از جمله محورهای قابل پیگیری در این مسیر دانست و افزود: برنامه‌ریزی برای آینده بازار کار نیازمند هماهنگی میان سطوح ملی و استانی و استفاده از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و اجتماعی کشور است.

وی در پایان، با قدردانی از تلاش مدیران کل استانی، بر ضرورت ارتقای نقش آنان از مجریان برنامه‌ها به مدیرانی صاحب‌نظر در تحلیل و راهبری بازار کار استان تأکید کرد.