مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی از توقف روند نزولی تراز آب دریاچه ارومیه در پی بارش‌های موثر مهرماه و تثبیت حدود ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب حجم آب در این دریاچه در نخستین ماه سال آبی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدعلی حسن‌پور اقدم با تشریح نتایج آخرین پایش‌های هیدرولوژیکی دریاچه ارومیه اظهار داشت: بررسی داده‌های ترازسنجی از تغییر قابل‌ توجه در روند معمول نوسانات سطح آب دریاچه حکایت دارد. در شرایطی که طی سال‌های گذشته آغاز فصل پاییز عموماً با تداوم کاهش تراز آب همراه بوده، امسال بارش‌های موثر مهرماه این روند را متوقف کرده و نشانه‌هایی از بهبود وضعیت تراز دریاچه نیز به ثبت رسیده است.

او با اشاره به اهمیت این تغییر در وضعیت منابع آبی حوضه افزود: توقف افت تراز دریاچه ارومیه در نخستین ماه سال آبی جدید، از منظر هیدرولوژیکی رخدادی قابل‌توجه است؛ چراکه بارش‌های زودهنگام توانسته‌اند در مقطعی که انتظار استمرار روند کاهشی وجود داشت، شرایط بیلان آبی دریاچه را تحت تاثیر قرار دهند. این وضعیت نشانه‌ای امیدوارکننده از واکنش مثبت دریاچه به بارندگی‌های اخیر است.

حسن‌پور اقدم با تشریح عوامل اقلیمی موثر بر این وضعیت تصریح کرد: تغییر الگو‌های کلان‌مقیاس گردش جو و وقوع زودهنگام بارش‌های موثر در حوضه آبریز، نقش مهمی در تغییر شرایط هیدرولوژیکی دریاچه داشته است. پدیده‌هایی همچون ال‌نینو نیز می‌توانند بر الگو‌های بارشی تاثیرگذار باشند، هرچند تعیین میزان اثرگذاری آنها بر بارندگی‌های منطقه نیازمند بررسی‌های تخصصی است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این تحول، نشانه‌ای مثبت در وضعیت دریاچه ارومیه است، اما به معنای پایان چالش‌های آبی آن نیست. تداوم شرایط کنونی و دستیابی به بهبود پایدار، به میزان بارش‌ها، توزیع زمانی و مکانی آنها در ماه‌های آینده و مدیریت اصولی منابع آب حوضه آبریز بستگی دارد.