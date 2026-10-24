المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در مدرسه جهاد باقرآباد قرچک با هدف استعداد یابی ، گسترش فعالیت‌های بدنی و تقویت شادی و نشاط دانش‌آموزان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر مدرسه جهاد باقرآباد قرچک گفت: این برنامه با هدف کشف استعدادها ،گسترش فعالیت‌های ورزشی در مدارس و ایجاد فرصت برای مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های متنوع ورزشی برگزار می‌شود تا آنان با نشاط و برنامه‌ریزی مناسب، ورزش و حفظ سلامت خود را جدی‌تر دنبال کنند .

جواد کامیار افزود: مسابقات المپیاد ورزش دانش اموزی در ۱۵ رشته برگزار میشود و نفرات برتر ضمن تجلیل به مرحله منطقه ای راه پیدا می کنند .