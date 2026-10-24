طرح ولایت با ارائه مجموعه‌ای از مباحث معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی، اخلاق، حقوق و سیاست، با هدف ارتقای قدرت استدلال و تحلیل جوانان و تقویت مبانی فکری و اعتقادی آنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، هاشمی، استاد دانشگاه و عضو ستاد اجرایی دوره طرح ولایت، در گفت‌وگو با برنامه «امروز البرز» با اشاره به محتوای آموزشی این طرح گفت: شناخت مبانی فکری به جوانان کمک می‌کند رویدادهای فردی و اجتماعی را دقیق‌تر ارزیابی کنند، میان دیدگاه‌های مختلف تمایز بگذارند و درباره مسائل پیش‌رو با شناخت بیشتری تصمیم بگیرند.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر اهمیت تفکر فلسفی اسلامی و استحکام مبانی معرفتی دانشجویان اظهار کرد: آگاهی از مبانی فکری، افزون بر شناخت اهداف، در تشخیص مسیر حرکت و تعیین وظیفه متناسب با شرایط نیز نقش دارد.

هاشمی افزود: فعالیت و تلاش زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که با شناخت درست از مقصد و مسیر همراه باشد؛ ازاین‌رو، آموزش مبانی معرفتی می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر جوانان در زندگی فردی و اجتماعی را فراهم کند.

عضو ستاد اجرایی دوره طرح ولایت، آیت‌الله مصباح یزدی را از چهره‌های اصلی تدوین و تبیین مبانی این طرح معرفی کرد و گفت: محتوای آموزشی طرح در قالب شش محور مرتبط تنظیم شده است که هرکدام به بخشی از پرسش‌های بنیادین درباره شناخت، انسان و جامعه پاسخ می‌دهد.

به گفته وی، معرفت‌شناسی، خودشناسی، انسان‌شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست، شش محور اصلی این دوره هستند که مباحث آن‌ها به‌صورت پیوسته و با تکیه بر مطالب پیشین ارائه می‌شود.

هاشمی توضیح داد: در بخش معرفت‌شناسی، امکان شناخت و دستیابی به معرفت معتبر بررسی می‌شود. مباحث خودشناسی و انسان‌شناسی نیز به شناخت انسان، ابعاد وجودی او و مسیر دستیابی به سعادت می‌پردازد و زمینه ورود به مباحث بعدی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در فلسفه اخلاق، مبانی ارزش‌های اخلاقی و مسئله نسبی یا مطلق بودن اخلاق بررسی می‌شود. فلسفه حقوق به موضوعاتی مانند منشأ حق و مبانی تعیین حقوق می‌پردازد و در فلسفه سیاست نیز ضرورت حکومت، ویژگی‌های حکومت مطلوب و معیارهای صلاحیت اداره جامعه مورد بحث قرار می‌گیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به گروه‌های هدف طرح ولایت گفت: اگرچه دانشجویان به دلیل نقش‌آفرینی در آینده علمی و اجتماعی کشور از مخاطبان اصلی این دوره به شمار می‌روند، دانش‌آموزان پایه‌های نهم، دهم و یازدهم نیز امکان بهره‌مندی از این آموزش‌ها را دارند.

هاشمی همچنین به نقش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در پشتیبانی علمی و تأمین استادان دوره اشاره کرد و افزود: طرح ولایت در دوره‌های گذشته به شکل حضوری و فشرده، از جمله در شهرهای مشهد و قم، برگزار شده است و شرکت‌کنندگان طی این دوره‌ها مجموعه مباحث معرفتی را به‌صورت منظم فرا می‌گرفتند.

وی با تأکید بر اهمیت پیوستگی مباحث آموزشی بیان کرد: آشنایی با این شش محور، فرصتی برای بررسی منظم پرسش‌های بنیادین درباره شناخت، انسان، اخلاق، حقوق و ساختار سیاسی فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت توان تحلیل شرکت‌کنندگان در مواجهه با مسائل فکری و اجتماعی کمک کند.