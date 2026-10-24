حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان استاد حوزه و دانشگاه گفت: عقلانیت به معنای دیدن عاقبت امور و توانایی عبور از هیجانات و منافع زودگذر و تربیت دینی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان: دانشگاهیان، روایتگر دین عقلانی، علمی و قانونمند هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان: دانشگاهیان، روایتگر دین عقلانی، علمی و قانونمند هستند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه، امروز در نشست «بصیرت افق‌های آینده»، در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی رشت که با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد، گفت: رسالت دانشگاه ترویج اندیشه‌های بنیادین دین است و دانشگاه روایتگر واقعیات است.

وی با انتقاد از کسانی که دین را صرفاً مقوله‌ای معنوی و اخلاقی در تقابل با دانش می‌دانند، افزود: دین یک معقوله واقعی است، در دین هیچ کلمهٔ ارزشی غیرعلمی وجود ندارد و هرآنچه در دین است به دانش و واقعیات می‌پردازد.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضاپناهیان با بیان اینکه قرآن کریم کتابی برای هدایت و مدیریت صحیح ذهن جامعه است، افزود: اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که انسان می‌تواند با مراجعه به آیات قرآن، اطلاعاتی در خصوص موضوعات مختلف به دست آورد و از آن‌ها برای فهم مسائل اجتماعی استفاده کند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به موضوع نماز، احکام، اخلاق، فلسفه نماز و موضوعات دیگر، گفت: همه این‌ها راهکاری برای استقامت و یاری گرفتن در میدان جهاد و مقابله با دشمن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان، ناتوانی دشمنان را در درک عمق عقلانی سخنان دین دانست و افزود: سخن عقلانی عمیق‌تر از آن چیزی است که فرد انتظار دارد، ممکن است نخستین واکنش روانی وی تمسخر باشد که نشان می‌دهد نمی‌خواهد بپذیرد دیگری از او عاقل‌تر یا آگاه‌تر است.

وی تأکید کرد: برخی افراد از ترس اینکه مورد تمسخر قرار بگیرند، از بیان حرف حق یا سخن دینی خودداری می‌کنند، در حالی که اگر عاقلانه‌ترین سخن را هم بگویید، ممکن است مورد تمسخر قرار بگیرید.

حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان افزود: انقلاب اسلامی یک مفهوم واقعی است نه نگاه ارزشی و شما دانشجویان این مسائل را باید به خوبی مورد بحث و بررسی قرار دهید و از دانش خود دفاع کنید و برای رسیدن به آن باید با بی سوادی مبارزه کنید.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل برطرف کننده سوءتفاهم‌ها، برخورداری از تفکر منطقی است، اضافه کرد: دانشگاه باید بیش از این که به گزاره‌های علمی بپردازد، باید قدرت تفکر منطقی را افزایش دهد و تفکر منطقی یعنی اینکه انسان توانایی‌های خود را درست کنار یکدیگر قرار دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان با اشاره به اینکه بسیاری از مفاهیم امروز هم با ادبیات مسیحی قرون وسطایی ارائه می‌شود، افزود: درک این مسئله خیلی مهم است که ما با ادبیات ارزشی به جنگ کسانی می‌رویم که با ادبیات واقع بینانه به سراغ ما می‌آیند.

وی با تاکید بر لزوم برخورد واقع بینانه با دین، گفت: زمانی که از حضرت علی علیه السلام پرسیدند چگونه با معرفت خودتان را به خداوند نزدیک کردید، ایشان در پاسخ از واقعیات سخن گفتند و ما باید بتوانیم با ادبیات واقعی دین با مردم صحبت کنیم، زیرا تمام مفاهیم دینی ما اینگونه است.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان استاد حوزه و دانشگاه در ادامه، با اشاره به مسله حجاب، افزود: حجاب دین نمی‌خواهد، بلکه عقلانی و اجتماعی و اخلاقی است و حجاب تنها یک مساله دینی نیست بلکه ضرورتی برای جامعه است که امروز حتی مردم غرب هم به این ضرورت پی برده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان با بیان اینکه دین برنامه‌ای برای زندگی انسان در همه ابعاد است، افزود: ایمان میوه و تقویت کننده علم است و دین عقل انسان را رشد می‌دهد و همت او را بلند می‌کند.