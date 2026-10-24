دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: امسال موضوع هوش مصنوعی را به‌صورت جدی در جشنواره مد و لباس فجر لحاظ کرده‌ایم، چرا که این حوزه از ظرفیت‌های نوظهور صنعت مد و لباس است و پرداختن به آن بیشتر در حوصله جوانان قرار دارد.

محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در چهل و یکمین سالروز تاسیس شورای فرهنگ عمومی، بر اهمیت پاسداشت فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی در حوزه مد و لباس تاکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم همه ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کشور را با بازخوانی معاصر به کار بگیریم.

وی با اشاره به کارکرد‌های جشنواره‌های مد و لباس در کشور و جهان اظهار داشت: جشنواره‌ها بستر‌های شبکه‌سازی میان طراحان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هستند و نقش مهمی در شناسایی استعداد‌های نوظهور دارند که می‌توانند در آینده بازیگران فعال این حوزه باشند؛ چنانکه بسیاری از بازیگران کنونی زیست‌بوم مد و لباس کشور، برگزیدگان ادوار پیشین جشنواره بوده‌اند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به محور‌های چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر گفت: امسال موضوع هوش مصنوعی را به‌صورت جدی در جشنواره لحاظ کرده‌ایم، چرا که این حوزه از ظرفیت‌های نوظهور صنعت مد و لباس است و پرداختن به آن بیشتر در حوصله جوانان قرار دارد. همچنین موضوع «مد پایدار» که شاید امروز کمتر کسی به آن توجه اضطراری دارد، از موضوعات ضروری است که پایه‌های آن باید از امروز گذاشته شود و در این راستا جشنواره فجر بستر مناسبی برای ترسیم این مسیر است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه مد و لباس گفت: تمام اعضای حقوقی و حقیقی و نمایندگان بخش خصوصی، متفق‌القول و همدل، جشنواره را یکی از رویداد‌های اثرگذار صنعت مد و لباس کشور دانستند و تمام توان خود را در اختیار برگزاری بهتر آن قرار دادند. همچنین از مخاطبان دعوت می‌کنیم در چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با ارسال طرح‌های خود در بخش‌های مختلف حضور فعال داشته باشند.

گرجی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش وزارت صمت در این جلسه اشاره کرد و اعلام کرد: با وجود همه سختی‌ها و تحریم‌ها، در انتهای امسال شاهد افتتاح دومین خط صنعتی تولید پارچه چادر مشکی در قم خواهیم بود.

وی افزود: با راه‌اندازی این خط تولید، زنجیره تامین کشور تقویت می‌شود و عملا بخش عمده بازار به محصولات و مواد واسطه داخلی کم‌نیازتر خواهد شد، که این اتفاق در حوزه چادر مشکی و طیف گسترده‌ای از پوشاک اجتماع بانوان کاربرد دارد.