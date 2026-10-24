به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،محمدرضا سپهوند در نخستین نشست پارک‌های علم‌وفناوری غرب کشور، با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها اظهار کرد: با توجه به منابع محدود و ظرفیت‌های گسترده طبیعی، انسانی و نخبگانی در استان‌های غرب کشور، ضروری است از فعالیت‌های جزیره‌ای فاصله بگیریم و با ایجاد ساختاری مشترک، برنامه‌های همکاری را به‌صورت مدون و سازمان‌یافته پیش ببریم.

وی افزود: این همکاری‌ها می‌تواند حوزه‌های مختلفی از جمله حکمرانی، تأمین بودجه، پیگیری حمایت‌های مجلس شورای اسلامی و تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای پشتیبان زیست‌بوم فناوری را در بر بگیرد تا سهم مناسبی از منابع و حمایت‌ها به ظرفیت‌های این منطقه اختصاص یابد.

سرپرست پارک علم‌وفناوری لرستان با اشاره به اهمیت حمایت نمایندگان مجلس از توسعه فناوری در استان‌های غربی، پیشنهاد کرد که مجمعی از نمایندگان علاقه‌مند به حوزه فناوری در این استان‌ها شکل بگیرد.

سپهوند بیان کرد: اگر در هر استان یک یا دو نفر از نمایندگان مجلس به حوزه فناوری علاقه‌مند باشند، می‌توان با ایجاد یک ارتباط منسجم از ظرفیت آنان برای پیگیری نیازهای بودجه‌ای، تعریف پروژه‌های مشترک و جلب حمایت‌های لازم استفاده کرد.