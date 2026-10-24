رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی با تأکید بر ضرورت توسعه هوش مصنوعی گفت: بهره‌گیری هدفمند از این فناوری‌ها می‌تواند به حل چالش‌های کلان کشور، افزایش بهره‌وری صنایع، مدیریت ناترازی انرژی و پیش‌بینی خرابی تجهیزات صنعتی کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، رحیم‌پور در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی «امروز البرز» صدا و سیمای استان البرز با اشاره به برگزاری دومین رویداد فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در استان البرز اظهار کرد: این رویداد از ۲۸ تا ۳۰ مهرماه به میزبانی پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد و با هدف توسعه تعامل میان دولت، صنعت، دانشگاه و جامعه، زمینه آشنایی گروه‌های مختلف با ظرفیت‌های فناوری‌های نوین را فراهم کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی این رویداد برای گروه‌های مختلف مخاطب افزود: روز نخست به حضور مدیران و مسئولان دولتی اختصاص داشت، روز دوم مدیران و متخصصان صنعتی در برنامه‌ها شرکت کردند و روز سوم نیز با مشارکت دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و فعالان آزادکار حوزه دیجیتال برگزار شد.

رحیم‌پور از برگزاری حدود ۵۰ کارگاه آموزشی و نشست علمی در جریان این رویداد خبر داد و افزود: برنامه‌ها متناسب با نیاز و سطح آشنایی مخاطبان، از مدیران ارشد و فعالان صنعتی تا دانش‌آموزان و جوانان، طراحی شده بود تا شناخت کاربردی‌تری از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی ایجاد شود.

وی همچنین به فراهم‌شدن زمینه همکاری میان صنایع، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر، با شکل‌گیری دفتر هوش مصنوعی در استان البرز و ارتباط پژوهشگاه با مجموعه‌های فعال این حوزه، بستر مناسبی برای شناسایی نیازهای صنعتی و استفاده از راهکارهای فناورانه فراهم شده است.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ادامه داد: صنایع برای بهره‌گیری مؤثر از هوش مصنوعی باید مسائل و نیازهای خود را به‌صورت مشخص در حوزه‌هایی مانند افزایش بهره‌وری، ناترازی انرژی، تأمین مواد اولیه و فرسودگی تجهیزات شناسایی کنند تا راهکارهای فناورانه متناسب با مشکلات واقعی آن‌ها طراحی و اجرا شود.

رحیم‌پور با اشاره به کاربرد فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا و دوقلوی دیجیتال در صنایع اظهار کرد: با استفاده از دوقلوی دیجیتال می‌توان نمونه‌ای مجازی از یک مجموعه صنعتی و تجهیزات آن ایجاد کرد و عملکرد بخش‌های مختلف را در شرایط گوناگون مورد بررسی قرار داد. این قابلیت به مدیران اجازه می‌دهد پیش از اعمال تغییرات در محیط واقعی، نتایج احتمالی تصمیم‌های خود را ارزیابی کنند.

وی افزود: استفاده از این فناوری در پایش تجهیزات، پیش‌بینی خرابی‌ها و برنامه‌ریزی برای تعمیر و نگهداری می‌تواند از توقف‌های ناخواسته خطوط تولید و تحمیل هزینه‌های اضافی به صنایع جلوگیری کند.

به گفته رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی، اینترنت اشیا نیز با اتصال حسگرها و تجهیزات هوشمند، امکان پایش و کنترل مستمر دستگاه‌ها و فرایندها را فراهم می‌کند؛ قابلیتی که علاوه بر محیط‌های صنعتی، در مدیریت تجهیزات و امکانات هوشمند خانگی نیز کاربرد دارد.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی با بیان اینکه توسعه هوش مصنوعی نیازمند شناخت فرصت‌ها و مخاطرات آن است، تصریح کرد: کشور نباید صرفاً به مصرف‌کننده فناوری‌های تولیدشده در دیگر نقاط جهان تبدیل شود؛ زیرا وابستگی به محصولات و زیرساخت‌های خارجی ممکن است در آینده محدودیت‌هایی در دسترسی و بهره‌برداری از این فناوری‌ها ایجاد کند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در توان علمی و فنی داخلی، حمایت از ایده‌های نوآورانه و فراهم‌کردن زمینه فعالیت جوانان، از الزامات بهره‌گیری مؤثر از هوش مصنوعی است. انگیزه و ظرفیت نسل جوان در حوزه فناوری‌های دیجیتال نیز می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و تقویت اقتصاد دیجیتال کمک کند.

رحیم‌پور با تأکید بر ضرورت همکاری میان بخش‌های مختلف کشور گفت: تحول دیجیتال زمانی به نتایج مؤثر منجر می‌شود که دولت، صنعت، دانشگاه و جامعه در کنار یکدیگر قرار گیرند و نیازهای واقعی کشور با ظرفیت‌های علمی و فناورانه پیوند بخورد.

وی در ادامه به پیشینه فعالیت پژوهشگاه مواد و انرژی اشاره کرد و گفت: این مجموعه از سال ۱۳۵۳ فعالیت خود را آغاز کرده و توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله انرژی خورشیدی و کاربردهای آن در تولید برق و تأمین گرمایش، در کنار پژوهش در زمینه مواد پیشرفته راهبردی، از محورهای اصلی فعالیت آن است.

رحیم‌پور با اشاره به مسئولیت‌های پژوهشگاه در قبال استان البرز اظهار کرد: فعالیت این مجموعه در استان، علاوه بر انجام مأموریت‌های ملی، زمینه تعامل با صنایع محلی و مشارکت در حل مسائل آن‌ها را فراهم کرده است و این همکاری‌ها در قالب پروژه‌ها و قراردادهای مختلف دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر نقش فزاینده فناوری‌های نوین در آینده صنعت و اقتصاد گفت: همان‌گونه که گسترش اینترنت تحولات گسترده‌ای در زندگی و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرد، هوش مصنوعی نیز می‌تواند مسیر تازه‌ای در توسعه فناوری و تولید بگشاید؛ ازاین‌رو، شناخت دقیق این فناوری و استفاده هدفمند از آن برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشور، ضرورتی راهبردی به شمار می‌رود.