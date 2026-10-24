معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز ثبت‌نام و دریافت مستندات متقاضیان شرکت در چهاردهمین دوره جایزه ملی محیط زیست با شعار «محیط زیست سالم، آینده‌ای پایدار» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی کیادلیری، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با اشاره به اهداف برگزاری جایزه ملی محیط زیست گفت: این جایزه با هدف قدردانی از فعالان محیط زیست و شناسایی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های علمی، فنی، فرهنگی و اجتماعی در این حوزه برگزار می‌شود.

وی افزود: شناسایی تجربه‌های موفق، تبادل دانش و تجربیات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای حفاظت از محیط زیست از مهم‌ترین اهداف این جایزه است.

کیادلیری با بیان اینکه جایزه ملی محیط زیست از سال ۱۳۷۹ آغاز شده است، گفت: این جایزه با استناد به ماده ۴۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مصوبه شورای عالی محیط زیست در سال ۱۳۷۷ شکل گرفته است.

شناسایی برگزیدگان در هفت محور

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه انتخاب برگزیدگان در هفت محور انجام می‌شود، افزود: در این دوره، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌هایی همچون حفاظت از زیستگاه‌ها، مقابله با آلودگی‌ها، فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآوری‌ها و فناوری‌های محیط زیستی ارزیابی می‌شوند.

وی ادامه داد: برگزیدگان بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده و با نظر داوران انتخاب خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۱ شخص حقیقی و حقوقی در این دوره به‌عنوان برگزیده معرفی شوند.

کیادلیری با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست گفت: مسائل محیط زیستی نه فقط به‌وسیله یک یا دو دستگاه ایجاد می‌شوند و نه راه‌حل آنها تنها در اختیار یک یا دو نهاد است؛ بنابراین باید با مشارکت همگانی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، علمی، فنی، اجرایی و فرهنگی برای حل این مسائل اقدام کرد.

مهلت ثبت‌نام تا ۱۵ آبان

به گفته معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، مهلت ثبت‌نام تا ۱۵ آبان است و برگزاری مراسم این دوره نیز برای فصل زمستان پیش‌بینی شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنند:

به نشانی https://14thaward.doe.irپست الکترونیکی ۱۴thaward@doe.ir و همچنین شبکه اجتماعی «بله» به شماره ۰۹۰۵۹۲۷۴۰۳۶ (صرفاً جهت ارسال اطلاعات) اقدام کنند.

بر اساس این فراخوان، آخرین مهلت تکمیل فرم‌ها ۱۵ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با دبیرخانه جایزه ملی محیط زیست به شماره ۰۲۱۴۲۷۸۱۸۴۶ تماس بگیرند.