دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برای ارائه مشاوره فوری به دانشجویان در شرایط بحران و اضطراب خط بحران شبانه‌روزی راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: برای حمایت روانی-اجتماعی از دانشجویان و ارتقای خدمات سلامت روان، «خط بحران شبانه‌روزی» به شماره ۹۶۶۶۴۰۴۰-۰۲۱ به همت دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان راه‌اندازی شد.

بر اساس این طرح، تمامی دانشجویان دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز (ساعات صبح، عصر و شب) چنانچه در شرایط بحران یا اضطرار قرار داشته باشند، از مشاوره‌های تخصصی و محرمانه مشاوران امین این خط بهره‌مند شوند.

از ویژگی‌های مهم این سامانه، حفظ محرمانگی و عدم ذکر اطلاعات شخصی مراجعان است تا دانشجویان با آرامش خاطر و اطمینان کامل از خدمات مشاوره‌ای استفاده کنند.

ساعات پاسخگویی شیفت‌های این خط بحران به شرح زیر است:

* شیفت صبح: از ساعت ۸ الی ۱۶

* شیفت عصر: از ساعت ۱۶ الی ۲۴

* شیفت شب: از ساعت ۲۴ الی ۸ صبح