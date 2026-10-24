پخش زنده
امروز: -
دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برای ارائه مشاوره فوری به دانشجویان در شرایط بحران و اضطراب خط بحران شبانهروزی راهاندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: برای حمایت روانی-اجتماعی از دانشجویان و ارتقای خدمات سلامت روان، «خط بحران شبانهروزی» به شماره ۹۶۶۶۴۰۴۰-۰۲۱ به همت دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان راهاندازی شد.
بر اساس این طرح، تمامی دانشجویان دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میتوانند در هر ساعت از شبانهروز (ساعات صبح، عصر و شب) چنانچه در شرایط بحران یا اضطرار قرار داشته باشند، از مشاورههای تخصصی و محرمانه مشاوران امین این خط بهرهمند شوند.
از ویژگیهای مهم این سامانه، حفظ محرمانگی و عدم ذکر اطلاعات شخصی مراجعان است تا دانشجویان با آرامش خاطر و اطمینان کامل از خدمات مشاورهای استفاده کنند.
ساعات پاسخگویی شیفتهای این خط بحران به شرح زیر است:
* شیفت صبح: از ساعت ۸ الی ۱۶
* شیفت عصر: از ساعت ۱۶ الی ۲۴
* شیفت شب: از ساعت ۲۴ الی ۸ صبح