روایتی از جنس ایثار و همدلی لشکر ۲۵ کربلا و سپاه کربلا مازندران در منطقه بندرکوهستک به اتفاق گروه جهادی به مدت سه روز، خدمات رایگان را برای مردم این خطه فراهم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،روایتی از جنس ایثار و همدلی هنوز هم می‌تواند دل هر ایرانی را گرم کند. یکی از این روایت‌ها این روز‌ها از شهرستان سیریک، بندرکوهستک استان هرمزگان به گوش می‌رسد.

لشکر ۲۵ کربلا و سپاه کربلا مازندران در منطقه بندرکوهستک اردوی جهادی را تدارک دیدند و به اتفاق گروه جهادی سجادیه استان مازندران، به مدت سه روز، خدمات رایگان چشم‌پزشکی، دندانپزشکی و درمان‌های عمومی را برای مردم این خطه فراهم کردند.

در کنار این خدمات درمانی، کلاس‌های آموزشی و فرهنگی نیز برای دانش‌آموزان منطقه برگزار شد تا چراغ علم و آگاهی در دل این دیار فروزان بماند.

اما این همه ماجرا نیست. آنچه این روایت را ماندگارتر می‌کند، همت بی‌نظیر مردم خود منطقه است. با پای‌کاری گروه‌های جهادی بومی و همیاری کمیته امداد، و با حمایت لشکر ۲۵ کربلا و سپاه کربلا، تا امروز یعنی در مدت چهار ماه حدود ۶۵ خانه تعمیر و یا از نو ساخته شده است. خانه‌هایی که برای خانواده‌هایی که زیر سایه دشواری‌های پس از جنگ زندگی می‌کردند، به پناهگاهی امن تبدیل شده است.

در روز‌هایی که مردم این منطقه با تبعات جنگ دست و پنجه نرم می‌کردند، این حرکت‌ها می‌تواند بخشی از آلام و مشکلاتشان را کاهش دهد. لبخندی که امروز بر لبان کودکان سیریک می‌شکفد، نوید فردایی روشن‌تر است.