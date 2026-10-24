به منظور معرفی گیاهان دارویی و توانمندی‌های کشاورزی منطقه ،هشتمین جشنواره ترخون گلباف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این جشنواره با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و محلی و برپایی نمایشگاه عرضه محصولات کشاورزی و تولیدات بومی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های منطقه، حمایت از تولیدکنندگان محلی و جلب توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری گلباف فراهم کرد.

جشنواره ترخون گلباف در سال‌های گذشته نیز با محوریت معرفی گیاهان دارویی و توانمندی‌های کشاورزی این منطقه برگزار شده است و در دوره‌های گذشته، معرفی ظرفیت‌های منطقه در حوزه کشاورزی، صنایع‌دستی و قالی‌بافی از جمله موضوعات مطرح‌شده بود. جشنواره‌ای که از ابتدا علاوه بر معرفی محصول شاخص گلباف، با هدف شناساندن ظرفیت‌های توسعه‌ای این منطقه نیز دنبال شده است.