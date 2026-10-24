همزمان با هفته تربیت‌بدنی، طرح میدان پویا با هدف افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان و غنی‌سازی اوقات فراغت خانواده‌ها، در مدرسه بحرالعلوم شاهین‌شهر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس تربیت بدنی آموزش پرورش شاهین شهر گفت:این طرح با شعار «دانش‌آموز پویا، خانواده بانشاط، جامعه سالم» و در پنج محور شهر پویا، خانواده پویا، رویداد پویا، دانش‌آموز پویا و خانه پویا، قرار است در طول سال تحصیلی، با پوشش صددرصدی در ۲۰۸ مدرسه و مشارکت ۴۱ هزار دانش‌آموز منطقه اجرا شود.

سعیده یعقوبی افزود: ﻣﯿﺪان ﭘﻮﯾﺎ یک رویکرد ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎعﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ طراحی و ایجاد فعالیت‌های ورزشی سلامت محور، بازی‌های گروهی، مانند ورزش‌های همگانی، بازی‌های بومی و محلی، جشنواره‌های فرهنگی ورزشی خانوادگی و یا در قالب طرح‌های ورزشی مادر و دختر و یا پدر و پسر با هدف تروبج سبک زندگی سالم و فعال در جامعه، ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ اجرا می‌شود.