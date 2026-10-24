به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ورزشکاران توان‌یاب استان فارس با کسب ۱۲ نشان رنگارنگ در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، موفقیت ۱۰۰ درصدی خود را در این رقابت‌ها رقم زدند.

آقای حسینعلی امیری، استاندار فارس، با تبریک این دستاورد، آن را حاصل اراده و پشتکار ورزشکاران استان دانست.

استاندار فارس با اشاره به کسب سه نشان طلا، چهار نقره و پنج برنز توسط ورزشکاران استان، این موفقیت را برگ زرین دیگری در کارنامه ورزش فارس برشمرد. وی افزود که این دستاورد، ظرفیت‌های ورزشی استان را در عرصه‌های قاره‌ای به نمایش می‌گذارد.

امیری با اشاره به نقش پررنگ ورزشکاران فارس در موفقیت کاروان جمهوری اسلامی ایران گفت: ورزشکاران استان با کسب سهمی ارزشمند از نشان‌ها، در موفقیت ملی‌پوشان کشور سهیم بودند. این افتخار با نشان‌آوری همه ۱۲ ورزشکار استان حاضر در این رقابت‌ها، جلوه بیشتری پیدا کرد.

استاندار فارس با اشاره به عملکرد درخشان ورزشکاران، از موفقیت علیرضا زارع در رشته پارادوومیدانی، دستیابی علی‌اکبر غریب‌شاهی به نشان نقره در پاراوزنه‌برداری به‌رغم مصدومیت و تداوم افتخارآفرینی ساره جوانمردی در پاراتیراندازی یاد کرد.

وی ادامه داد: موفقیت‌های به‌دست‌آمده در رشته‌های پارادوومیدانی، پاراتیراندازی، پاراوزنه‌برداری، پارادوچرخه‌سواری، بسکتبال با ویلچر و فوتبال پنج‌نفره نابینایان، نشان می‌دهد که سرمایه انسانی ورزش استان، توان درخشش در میادین بین‌المللی را دارد.

استاندار فارس ضمن تبریک این موفقیت به ورزشکاران، خانواده‌ها، مربیان و کادر‌های فنی، از تلاش مجموعه‌های ورزشی و حمایتی قدردانی کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت از ورزشکاران توان‌یاب و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، موفقیت‌های فرزندان فارس در عرصه‌های ملی و بین‌المللی تداوم یابد.

کاروان ۱۶ نفره استان فارس در این دوره شامل ۱۲ ورزشکار و چهار مربی بود که تمامی ورزشکاران اعزامی موفق به کسب نشان شدند. حضور ورزشکاران فارس در رشته‌های مختلف، از جمله فوتبال پنج‌نفره نابینایان، پارادوومیدانی، پاراتیراندازی، پاراوزنه‌برداری، پارادوچرخه‌سواری و بسکتبال با ویلچر، بخشی از این موفقیت همه‌جانبه بود.