۱۱۰ نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور با حضور در جزیره هرمز و مدرسه شجره طیبه میناب، بر حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران و ضرورت مستندسازی و تبیین ابعاد حادثه مدرسه میناب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ،جواد بخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان البرز، در ارتباط زنده تلفنی با بخش خبری ۲۰ صدا و سیمای البرز، با تشریح اهداف این سفر دو روزه گفت: این کاروان با هدف اعلام حمایت از حاکمیت ملی کشور و ثبت و بازتاب ابعاد حادثه مدرسه شجره طیبه میناب در حافظه تاریخی جامعه، به جنوب کشور سفر کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های روز نخست این سفر در جزیره هرمز افزود: استادان دانشگاه با تشکیل زنجیره انسانی نمادین در سواحل این جزیره و برافراشتن پرچمی به طول ۱۰ متر، بر حمایت خود از تمامیت ارضی ایران و ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید کردند.

بخشی اظهار کرد: حضور استادان دانشگاه در این برنامه، بیانگر عزم جامعه علمی کشور برای ادامه فعالیت‌های علمی و فرهنگی و حرکت در مسیر پیشرفت است و تهدیدها نمی‌تواند مانع ایفای نقش دانشگاهیان در عرصه‌های مختلف شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان البرز با اشاره به بازدید اعضای کاروان از مدرسه شجره طیبه میناب در دومین روز سفر گفت: استادان با حضور در محل حادثه، از نزدیک با شرایط این مدرسه آشنا شدند تا زمینه ثبت مشاهدات، گردآوری مستندات و بازتاب رسانه‌ای ابعاد این واقعه فراهم شود.

وی با محکوم کردن حمله به این مدرسه و اشاره به شهادت ۶۸ کودک، بر ضرورت تبیین ابعاد حادثه و انتقال اطلاعات مستند به نسل‌های آینده تأکید کرد.

بخشی افزود: استادان دانشگاه در کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، می‌توانند با برگزاری نشست‌های تخصصی، سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی و همچنین حضور در رسانه‌ها، روایت این حادثه را به مخاطبان منتقل کنند.

وی با بیان اینکه ثبت و انتقال مستندات نقش مهمی در حفظ حافظه تاریخی جامعه دارد، گفت: هدف از این اقدامات، جلوگیری از فراموش‌شدن حادثه و فراهم‌کردن زمینه آگاهی نسل‌های آینده از ابعاد آن است.

این استاد دانشگاه همچنین از حضور اعضای کاروان در گلزار شهدای میناب خبر داد و اظهار کرد: استادان در این برنامه ضمن ادای احترام به شهدا، بر ضرورت مستندسازی حادثه، انتشار روایت‌های مستند و پیگیری پاسخ‌گویی عاملان آن تأکید کردند.

بخشی خاطرنشان کرد: انتقال یافته‌ها و مستندات این سفر به محیط‌های دانشگاهی، نشست‌های علمی و رسانه‌ها می‌تواند به تبیین ابعاد حادثه و ماندگاری آن در حافظه تاریخی کشور کمک کند.

این سفر دو روزه با مشارکت استادان دانشگاه‌های سراسر کشور و با محوریت حمایت از حاکمیت ملی، ثبت مستندات حادثه مدرسه شجره طیبه میناب و انتقال روایت آن به نسل‌های آینده برگزار شد.