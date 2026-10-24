به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام وزارت تعاون، رفاه و اجتماعی این تصمیم در راستای تقویت قدرت خرید خانوارهای کشور و حمایت از اقشار نیازمند اتخاذ شده است. با اعمال این تغییرات، مشمولان طرح می‌توانند از اعتبار در نظر گرفته‌شده برای تأمین اقلام اساسی سبد غذایی خود استفاده کنند.



چه کسانی مشمول این طرح هستند؟



طبق اعلام مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این مرحله از افزایش اعتبار کالابرگ، جمعیتی بالغ بر ۳۵ میلیون نفر را پوشش می‌دهد که عمدتاً شامل دهک‌های پایین درآمدی و خانوارهای نیازمند حمایت‌های معیشتی می‌شوند.



نحوه استفاده و زمان‌بندی اجرا: جزئیات دقیق مربوط به زمان دقیق واریز و فعال‌سازی این اعتبار یک میلیون و پانصد هزار تومانی، به‌ همراه فهرست فروشگاه‌های متصل به شبکه ملی اعتبار، متعاقباً و از طریق اطلاعیه‌های رسمی وزارت رفاه به اطلاع عموم خواهد رسید.



محمدعلی میرزایی گزارش می دهد؛



