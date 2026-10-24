مردم آبادان و خرمشهر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با برگزاری مجالس عزاداری و سوگواری، در غم شهادت دخت گرامی پیامبر اسلام (ص) اشک ماتم می‌ریزند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مردم دوستدار اهل بیت (ع) در آبادان و خرمشهر با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و مجالس سوگواری، یاد و نام بانوی بزرگ اسلام را گرامی می‌دارند.

در این آیین‌های عزاداری، سخنرانان با بیان ابعاد شخصیتی و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین سیره زندگی آن حضرت و نقش ایشان در دفاع از ولایت و امامت حضرت علی (ع) می‌پردازند.

همچنین مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) با مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی، به بیان مظلومیت حضرت زهرا (س) می‌پردازند و عزاداران با ابراز ارادت به خاندان عصمت و طهارت، این مصیبت بزرگ را به حضرت ولی‌عصر (عج) و مسلمانان جهان تسلیت می‌گویند.

در فضای مجازی نیز شهروندان آبادانی و خرمشهری با انتشار پیام‌های تسلیت و مطالب مرتبط با زندگی و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در سوگواری این بانوی بزرگ اسلام مشارکت می‌کنند.