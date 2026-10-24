ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس در هفته منتهی به یکم آبان ۱۴۰۵ به ۳۵۴ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس در هفته منتهی به یکم آبان ۱۴۰۵ به ۳۵۴ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با ۳۸۱ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان مبادله انجام‌شده در هفته منتهی به ۲۴ مهر امسال، ۷.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در هفته گذشته فقط ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با افزایش همراه شد، اما سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاهش ارزش مبادلات را تجربه کردند.

ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با رشد ۵۲.۷ درصدی از یک هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۲۴ مهر، به یک هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان در هفته منتهی به یکم آبان ۱۴۰۵ رسید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در هفته منتهی به یکم آبان هم‌چون هفته‌های گذشته، در صدر جدول صندوق‌های سرمایه‌گذاری به لحاظ ارزش معاملات قرار گرفتند. ارزش معاملات این صندوق‌ها در هفته منتهی به یکم آبان به ۲۲۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با ۲۲۸ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان مبادله انجام‌شده در هفته منتهی به ۲۴ مهر، کاهش ۰.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا نیز با ۳.۶ درصد کاهش از ۷۱ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۲۴ مهر، به ۶۹ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان در هفته منتهی به یکم آبان رسید.

در هفته منتهی به یکم آبان، ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی با کاهش ۴۰.۱ درصدی به ۲۵ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات این صندوق‌ها در هفته منتهی به ۲۴ مهر ۴۲ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان بود.

هم‌چنین ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی از ۲۳ هزار و ۲۷ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۲۴ مهر به ۱۹ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان در هفته منتهی به یکم آبان رسید که نشان‌دهنده کاهش ۱۴.۷ درصدی است.

ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری حامل انرژی نیز در هفته منتهی به یکم آبان به ۴ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با ۴ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان مبادله انجام‌شده در هفته قبل، ۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره نیز ارزش معاملات از ۴ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۲۴ مهر به ۳ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان در هفته منتهی به یکم آبان رسید که حاکی از افت ۲۱ درصدی است.

ارزش معاملات سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز با کاهش ۴۵.۶ درصدی از ۲ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان به یک هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان رسید. این گروه شامل صندوق‌های املاک و مستغلات، جسورانه، پروژه، زمین و ساختمان و خصوصی است.

ارزش معاملات صندوق در صندوق‌ها نیز از یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۲۴ مهر به ۹۳۳ میلیارد تومان در هفته منتهی به یکم آبان رسید که کاهش ۲۵.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری زعفران نیز در هفته گذشته با ثبت ۶۵۶ میلیارد تومان ارزش معاملات، در مقایسه با ۶۹۸ میلیارد تومان مبادله انجام‌شده در هفته منتهی به ۲۴ مهر، کاهش ۶ درصدی را تجربه کردند.