به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری دو اوباش مسلح که با قدرت‌نمایی در یکی از بوستان‌های این شهر موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند، در یک عملیات ضربتی خبر داد.

سرهنگ «محمد رستمی»، فرمانده انتظامی شیراز، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قدرت‌نمایی دو نفر اراذل و اوباش با سلاح گرم در یکی از بوستان‌های شیراز، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۳۲ گلشن قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله مأموران این کلانتری به محل مورد نظر اعزام شده و در حرکت ضربتی متهمان را که در حال قدرت‌نمایی بودند، شناسایی و دستگیر کردند ؛ در این عملیات سلاح گرم متعلق به اوباش نیز کشف و ضبط شد.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی و سپس روانه زندان شدند، تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هرکس به هر طریقی بخواهد آن را خدشه‌دار کند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه‌رو خواهد شد.