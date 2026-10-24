به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آر تی، خبرگزاری کیودو به نقل از منابع وزارت بهداشت، کار و رفاه اجتماعی ژاپن گزارش داد مقام‌های این کشور قصد دارند در قالب طرحی آزمایشی در سال ۲۰۲۷، از هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی محبوب جوانان برای شناسایی نشانه‌های اولیه خطر خودکشی و گسترش حمایت‌های روانی استفاده کنند.

این تصمیم در پی افزایش نگران‌کننده خودکشی در میان دانش‌آموزان اتخاذ شده است. ژاپن سال گذشته برای نخستین‌بار از پایان جنگ جهانی دوم، در مجموع کمتر از ۲۰ هزار مورد خودکشی ثبت کرد؛ بااین‌حال، حدود ۵۴۰ مورد خودکشی در میان دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه گزارش شد که بالاترین آمار در دوران پس از جنگ است.

این وزارتخانه مداخلات پیشگیرانه در شبکه‌های اجتماعی را از سال ۲۰۱۸ آغاز کرد؛ اقدامی که پس از قتل ۹ جوان در ارتباط با یک باشگاه خودکشی اینترنتی صورت گرفت. در سال مالی ۲۰۲۴، کارشناسان و داوطلبان این وزارتخانه حدود ۳۳۷ هزار نوبت مشاوره و گفت‌وگوی حمایتی ارائه کردند و ۴۴ درصد دریافت‌کنندگان این خدمات، زیر ۱۹ سال بودند.