به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست بررسی مسائل حقوقی و حمایتی مساجد شهرستان مهریز با حضور جمعی از مسئولان در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد. در این نشست، موضوع پیگیری صدور اسناد مالکیت مساجد فاقد سند، اخذ شناسه ملی برای مساجد و تقویت فعالیت‌های خیریه و حمایتی در این مراکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیگیری روند صدور اسناد مالکیت مساجد فاقد سند و تسریع در دریافت شناسه ملی مساجد از جمله محور‌های این نشست بود که با هدف ساماندهی وضعیت حقوقی مساجد و تسهیل امور اداری آنها مطرح شد.

همچنین راه‌اندازی مؤسسات خیریه در مساجد و اجرای طرح هر مسجد، یک یتیم با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

در این نشست بر پیگیری موضوعات مطرح‌شده و استفاده از ظرفیت مساجد برای گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه، حمایت از نیازمندان و تقویت نقش اجتماعی مساجد تأکید شد.