به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در این مراسم، با اشاره به اهمیت نسل جوان، اظهار داشت: دانش‌آموزان سرمایه‌های اصلی آینده کشور هستند و ما تمام تلاش خود را برای رقم زدن آینده‌ای درخشان برای آنان به کار خواهیم بست.

وی با اشاره به ضرورت حفظ امنیت و ثبات کشور گفت: ما با حمایت از دانش‌آموزان و تقویت هویت ملی، در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت کشور ایستاده‌ایم و با تکیه بر توان نسل جوان، پاسخگوی هرگونه توطئه خواهیم بود.

نماینده قزوین همچنین با اشاره به فواید جسمانی و روانی ورزش، افزود: ورزش نه تنها باعث افزایش طول عمر و سلامت جسمانی می‌شود، بلکه اعتمادبه‌نفس، شادابی و موفقیت فرد را در عرصه‌های مختلف زندگی، به‌ویژه در مقابله با استرس‌های دوران بزرگسالی، به شدت افزایش می‌دهد.

رونمایی از ۲۴ هزار کانون ورزشی در سراسر کشور

در ادامه این مراسم، جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، از برنامه‌های گسترده این وزارتخانه برای ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان خبر داد. وی با اعلام آمار رسمی، گفت: در حال حاضر ۲۳ هزار و ۹۸۴ کانون ورزشی دانش‌آموزی در سراسر کشور طراحی و ایجاد شده است.

جعفری با تبیین اهداف این کانون‌ها تأکید کرد: این کانون‌ها با هدف ترویج سبک زندگی سالم، تقویت پیوند میان مدرسه و خانواده و همچنین توسعه فعالیت‌های فرهنگی-ورزشی ایجاد شده‌اند. هدف نهایی ما، تقویت مسئولیت‌پذیری، کار گروهی و هویت ملی دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار است.

معاون وزیر در پایان، ضمن تسلیت روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت الگوبرداری دانش‌آموزان از سیره و آموزه‌های ایشان در زندگی تأکید کرد.