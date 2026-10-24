نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان، تاکید کرد: از طلاب مستعدی که به دلیل مشکلات مالی ناچار به انصراف از تحصیل می‌شوند، حمایت شود تا مشکلات معیشتی مانع ادامه تحصیل آنان نشود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان در دیدار با رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور افزود: انتصاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) به رهبری نظام، از عنایات الهی بود و با اتفاق‌نظر و اجماع علما همراه شد.

امام جمعه اصفهان با اشاره به دوران زندگی رهبر شهید انقلاب گفت: ایشان از نوجوانی در مسیر اسلام گام برداشتند و تا پایان عمر در همین مسیر باقی ماندند.

آیت الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و آسیب‌دیدن زیرساخت‌های کشور، بر ضرورت تقویت توان بازدارندگی تأکید کرد و گفت: کشور باید به سطحی از قدرت و آمادگی برسد که دشمنان جرئت تعرض به ایران را نداشته باشند. تقویت توان بازدارندگی می‌تواند موجب ایجاد رعب در دل دشمنان شود.

حمایت مالی از طلاب مستعد باید تقویت شود

امام‌جمعه اصفهان با اشاره به مسئولیت علما در دوران غیبت امام‌زمان (عج) افزود: روحانیت وظیفه دارد از باور‌های دینی جامعه پاسداری کند و در مسیر هدایت مردم گام بردارد.

وی با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از طلاب مستعد بیان کرد: افرادی که به دلیل مشکلات مالی ناچار به ترک تحصیل می‌شوند، باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند تحصیلات خود را ادامه دهند و ظرفیت علمی آنان در خدمت جامعه قرار گیرد.

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور هم در این دیدار، گزارشی از اقدامات حمایتی این مرکز برای طلاب و بازنشستگان حوزوی ارائه کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احسانی، با اشاره به موضوع تأمین مسکن طلاب گفت: حدود ۶ هزار طلبه تاکنون از حمایت‌های مرتبط با تأمین مسکن استفاده نکرده‌اند.

وی با اشاره به پوشش بیمه‌ای طلاب از سال ۱۳۸۳، از پیگیری موضوع بیمه اساتید خواهر حوزه‌های علمیه و افزایش حقوق بازنشستگان حوزوی خبر داد.

۱۶ هزار نفر از اعضای حوزوی اصفهان فعال هستند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین باطنی، مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان نیز در ادامه گزارشی از وضعیت پرونده‌های عضویت حوزوی و ظرفیت این استان در حوزه علوم دینی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه از مجموع ۳۴ هزار پرونده عضویت حوزوی در اصفهان، حدود ۱۶ هزار نفر فعال هستند، اظهار کرد: بر اساس داده‌های مرکز آمار حوزه‌های علمیه کشور، اصفهان در جذب و تربیت طلاب از استان‌های پیشرو به شمار می‌رود.