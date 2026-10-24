همزمان با ایام فاطمیه، شش کتاب دارای «نشان رشد» با موضوع حضرت فاطمه زهرا (س)، در قالب داستان‌های کودکانه، روایت‌های تاریخی و آثار تأمل‌برانگیز برای نوجوانان، به خانواده‌ها، معلمان، مربیان و دانش‌آموزان معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این آثار با بهره‌گیری از ظرفیت داستان و روایت، زمینه آشنایی مخاطبان با شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)، آموزه‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی را فراهم می‌کنند و می‌توانند انتخابی مناسب برای ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت هویت دینی در میان نسل جدید باشند.

«مثل تو، بانوی من، فاطمه»

کتاب «مثل تو، بانوی من، فاطمه» نوشته کلر ژوبرت و منتشر شده توسط انتشارات رودآبی مناسب برای دوره ابتدایی، با روایتی نیمه‌تخیلی از زبان دختری به نام سما، ماجرای تولد حضرت فاطمه زهرا (س) را برای کودکان بازگو می‌کند. سما که در همسایگی خانه پیامبر (ص) زندگی می‌کند، مخاطب را به فضای زندگی آن روزگار می‌برد.

متن ساده، تصویر‌های رنگی و بخش‌هایی برای آشنایی بیشتر با دوران پیامبر اسلام (ص) و بانوان بزرگ تاریخ، به شناخت شخصیت حضرت فاطمه (س) کمک می‌کند. همچنین فعالیت ساخت «فرشته کاغذی» با برش و رنگ‌آمیزی، فرصتی برای تمرین مهارت‌های دستی، دقت و هماهنگی چشم و دست فراهم می‌آورد. این کتاب برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی مناسب است.

«پیراهن کج‌وکوله»

کتاب «پیراهن کج‌وکوله» نوشته سنا ثقفی و منتشر شده در مجموعه «باران، قصه‌های نماز چهارده‌معصوم (ع)» مناسب برای دوره ابتدایی، با محوریت سیره عبادی حضرت فاطمه زهرا (س)، به اهمیت نماز در زندگی ایشان می‌پردازد.

این داستان با بازنمایی روایتی از زندگی حضرت زهرا (س)، کودکان را با جایگاه نماز در زندگی اهل‌بیت (ع) آشنا می‌کند و زمینه‌ای برای تأمل درباره توجه به عبادت و پایبندی به آن فراهم می‌آورد. روایت داستانی کتاب می‌تواند به تقویت انگیزه نمازخواندن، شکل‌گیری عادت‌های عبادی و آشنایی با الگو‌های دینی کمک کند. این اثر نیز برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی مناسب است.

«قصه‌هایی از بانو فاطمه سلام‌الله‌علیها: انار شیرین»

کتاب «قصه‌هایی از بانو فاطمه سلام‌الله‌علیها: انار شیرین» نوشته حسین فتاحی و منتشر شده توسط انتشارات قدیانی مناسب برای دوره ابتدایی، روایتگر ماجرای روز‌های پایانی زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) است؛ زمانی که ایشان به‌شدت بیمار بود و میل به خوردن اناری شیرین داشت، اما یافتن این میوه در آن فصل و شهر آسان نبود.

داستان، ماجرای جست‌و‌جو برای فراهم‌کردن انار را بازگو می‌کند و در بستر زندگی حضرت زهرا (س)، مخاطب را با جلوه‌هایی از سیره و فضائل ایشان آشنا می‌سازد. تأکید بر مهربانی، توجه به نیاز دیگران و فداکاری، این کتاب را به فرصتی برای گفت‌و‌گو با کودکان درباره الگوگیری از شخصیت‌های دینی و تقویت همدلی و نوع‌دوستی تبدیل می‌کند. این اثر برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی مناسب است.

«دختری که پروانه شد»

کتاب «دختری که پروانه شد» نوشته رقیه بابایی و منتشرشده توسط انتشارات مهرستان مناسب برای دوره‌های متوسطه، روایت زندگی زیتون، دختری در روزگار صدر اسلام است که از زنده‌به‌گور شدن نجات یافته، اما به کنیزی درآمده و در آرزوی یافتن نشانی از خانواده و مادرش زندگی می‌کند.

آشنایی ناخواسته زیتون با حضرت فاطمه زهرا (س)، مسیر زندگی او را دگرگون می‌کند و زنجیره‌ای از حوادث را رقم می‌زند که به تحقق آرزوهایش می‌انجامد. داستان با پرداختن به رسم دخترکشی در دوران جاهلیت و دشواری‌های زندگی زیتون، تصویری از وضعیت اجتماعی آن روزگار ارائه می‌دهد و زمینه آشنایی با شخصیت حضرت زهرا (س) را فراهم می‌سازد. تقویت همدلی با رنج‌دیدگان، توجه به کرامت انسانی و امیدواری در مواجهه با دشواری‌ها از دیگر محور‌های این اثر است. کتاب برای دانش‌آموزان دوره متوسطه مناسب است.

«حانیه»

کتاب «حانیه» نوشته حامد عسکری و منتشرشده توسط نشر معارف مناسب برای دوره‌های متوسطه، روایتی نامه‌نگارانه از سفر پژوهشی مردی به یونان و اسپانیاست که در نامه‌هایی خطاب به همسرش، حانیه، از تجربه‌های سفر و یافته‌های خود درباره ادیان و جایگاه زن می‌نویسد.

نویسنده در میان این نامه‌ها، برداشت‌ها و پژوهش‌های خود درباره حضرت فاطمه زهرا (س) را نیز بازگو می‌کند و می‌کوشد از زاویه‌ای متفاوت، ابعاد شخصیتی و جایگاه ایشان را بررسی کند. این کتاب با پیوند دادن تجربه سفر، تأملات دینی و مباحث مربوط به زن، زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر شخصیت حضرت زهرا (س) و اندیشیدن درباره منزلت زن در نگاه دینی فراهم می‌آورد و مخاطب را به مطالعه، پژوهش و بازنگری در شناخت‌های پیشین خود تشویق می‌کند. این اثر برای دانش‌آموزان دوره متوسطه مناسب است.

«آتش بر دامن ماه»

کتاب «آتش بر دامن ماه» نوشته سیدسعید هاشمی و منتشرشده توسط انتشارات مهرستان مناسب برای دوره‌های متوسطه، روایتی تاریخی و مرثیه‌گونه از رویداد‌های پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) است که در سی فصل و از زبان شخصیت‌های گوناگون، از جمله‌ام‌ایمن،‌ام‌سلمه، فضل‌بن‌عباس و عمروعاص، حوادث آن دوران را بازگو می‌کند.

این اثر با پرداختن به ماجرای بیعت با امیرالمؤمنین (ع)، واقعه سقیفه و حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا (س)، مخاطب را با برهه‌ای حساس از تاریخ صدر اسلام آشنا می‌سازد. تعدد راویان امکان مشاهده رویداد‌ها از زاویه دید شخصیت‌های مختلف را فراهم می‌کند و زمینه توجه به روایت تاریخی، جایگاه اهل‌بیت (ع) و پیامد‌های اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی پس از رحلت پیامبر (ص) را به وجود می‌آورد. این کتاب در محور هویت دینی قرار می‌گیرد و برای دانش‌آموزان دوره متوسطه مناسب است.

این شش کتاب با بهره‌گیری از قالب‌های متنوع داستانی و تاریخی، تلاش می‌کنند مفاهیم مرتبط با سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) را متناسب با گروه‌های سنی مختلف به نسل جدید منتقل کنند و زمینه آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با ارزش‌هایی همچون ایمان، عبادت، مهربانی، فداکاری، امید، کرامت انسانی و هویت دینی را فراهم آورند.

«نشان رشد» به کتاب‌هایی اعطا می‌شود که پس از بررسی‌های تخصصی از نظر محتوایی، تربیتی، ادبی و هنری، برای مطالعه مخاطبان کودک و نوجوان مناسب تشخیص داده شده‌اند. این آثار می‌توانند انتخابی مناسب برای خانواده‌ها، معلمان، مربیان و کتابداران در مسیر ترویج فرهنگ مطالعه و تعمیق آموزه‌های دینی باشند.

برای بررسی و مطالعه بیشتر کتاب‌های دارای «نشان رشد» به سامانه samanketab.roshd.ir مراجعه کنند.