مدیریت بحران مازندران از مردم خواست ضمن توجه جدی به هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی، از حضور و تردد غیرضروری در مناطق پرخطر در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیریت بحران مازندران از هم‌استانی‌ها و مسافران درخواست کرد ضمن توجه جدی به هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی، از حضور و تردد غیرضروری در مناطق پرخطر در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.

بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۲۵ هواشناسی مازندران، از بعدازظهر شنبه ۲ آبان تا بعدازظهر سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵، شاهد فعالیت سامانه بارشی در استان خواهیم بود.

این سامانه در روز‌های شنبه و یکشنبه در دامنه‌ها و ارتفاعات و طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه در سطح استان، به‌ویژه نیمه شرقی، با رگبار متناوب باران، وزش باد، رعدوبرق و کاهش نسبی دما همراه خواهد بود.

مخاطرات احتمالی:

بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب

کاهش دید و احتمال ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی

وقوع صاعقه و وزش باد

توصیه‌های اداره کل مدیریت بحران مازندران به شهروندان و مسافران:

از توقف، برپایی چادر و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنید.

در تردد از جاده‌ها و محور‌های کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشید.

از فعالیت‌های پرخطر گردشگری، طبیعت‌گردی و کوهنوردی در مناطق مرتفع و مستعد خطر پرهیز کنید.

دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدمات‌رسان و اعضای ستاد مدیریت بحران، آمادگی لازم را حفظ کرده و اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

از هم‌استانی‌های عزیز و مسافران درخواست می‌شود ضمن توجه به هشدار‌های هواشناسی، توصیه‌های ایمنی را جدی گرفته و از هرگونه اقدام مخاطره‌آمیز در مناطق مستعد سیلاب و حوادث کوهستانی خودداری کنند.