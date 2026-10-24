به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری نون پست، نظامیان صهیونیست از طریق بلندگو‌ها و با لحنی تمسخرآمیز، ساکنان دو منطقه «فرش الهوی» و «ابو اکتیله» در شمال‌غرب الخلیل را مخاطب قرار دادند: «وسایلتان را جمع کنید... مردانتان برایتان کوچ آورده‌اند».

حدود ۲۵۰ خانواده زیر تهدید خانه‌هایشان را ترک کردند، بی‌آنکه اجازه داشته باشند خودرو‌ها یا دارایی‌هایشان را با خود ببرند؛ تنها دارایی همراه آنها یک ساک برای هر خانواده بود.

صهیونیست‌ها ۲۲۰۰ فلسطینی را در الخلیل آواره کردند

شبکه تلویزیونی الجزیره، گزارش داد: شهردار الخلیل به این شبکه گفت: نظامیان اشغالگر اسرائیلی روز گذشته مناطق الجلده و دیربحه را تخلیه کردند. سیاست اشغالگران روشن است و بر مجازات جمعی ملت فلسطین استوار است. سیاست نتانیاهو برای آواره کردن ساکنان الخلیل با اهداف انتخاباتی دنبال می‌شود. اوضاع انسانی در شهر دشوار است و نهاد‌های ما شبانه روزی برای تأمین نیاز‌ها تلاش می‌کنند. پس از تصمیم اشغالگران به محاصره شهر، هیچ یک از ساکنان الخلیل نمی‌توانند وارد شهر یا از آن خارج شوند. واکنش اشغالگران علیه این شهر توجیه پذیر نیست و صد‌ها کارخانه در آن تعطیل شده‌اند. اشغالگران همه کارکنان حرم ابراهیمی را بیرون و برگزاری نماز در آن را ممنوع کردند و در‌های آن را بستند. اشغالگران حدود ۲۲۰۰ فلسطینی را مجبور کردند خانه‌های خود را در دو منطقه الجلده و دیربحه در شهر تخلیه کنند.