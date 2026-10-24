به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گل‌محمدی گفت: با دستیابی به فناوری دریافت و انطباق تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا و داده‌های زمینی، پایش سطح زیر کشت و برآورد میزان تولید محصولات کشاورزی با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا دو سال آینده ۶ محصول عمده و راهبردی کشور زیر پوشش این فناوری قرار می‌گیرند.



مجتبی روحی گزارش می دهد:





