به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان اظهار کرد: سرشماری؛ یکی از مهم‌ترین ابزار‌های برنامه‌ریزی هر کشور و نقشه راه دولت برای توزیع منابع است و بدون داده‌های درست؛ دولت نمی‌تواند وظایف خود را در مناطق گوناگون به شایستگی انجام دهد.

وی افزود: تصمیم‌گیری‌های کلان و اجرای طرح‌های اولویت‌دار در حوزه‌های اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و فرهنگی؛ همگی نیازمند برخورداری از آمار دقیق جمعیتی است تا رویکرد توسعه در هر منطقه به صورت هدفمند تعیین شود.

استاندار ایلام تشریح کرد: فرآیند سرشماری کشور در سال‌های گذشته با الگو‌های گوناگون اجرا شده و اکنون با ضریب اطمینان بهتر، همپوشانی داده‌ها و خطای کمتر در جریان است تا آگاهی‌ها با دقت بالاتری تحلیل شوند.

کرمی تاکید کرد: بر اساس آمار‌های سال ۱۳۹۵، جمعیت استان ۵۸۰ هزار و ۱۵۰ نفر بوده است که حدود ۶۸ درصد آن را جمعیت شهری و ۳۲ درصد جمعیت روستایی تشکیل می‌داد؛ شاخص‌هایی که نیازمند به‌روزرسانی دقیق هستند.

وی بیان کرد: در فرآیند جدید سرشماری، همه دستگاه‌های دست‌اندرکار و مرتبط؛ باید همکاری و همراهی لازم را با عوامل اجرایی و ماموران مرکز آمار ایران داشته باشند تا هدف‌های پیش‌بینی‌شده با موفقیت محقق شود.

استاندار تصریح کرد: ماموران آمارگیر به ۲۰ هزار و ۴۵۵ خانوار به صورت میدانی مراجعه خواهند کرد و پیامک‌های اطلاع‌رسانی نیز برای همین خانوار‌ها فرستاده می‌شود که این امر نشان‌دهنده کاهش حجم مراجعه و ارتقا کیفیت کار است.

وی ادامه داد: مراکز علمی، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، شرکت پست، مخابرات و مرکز بهداشت باید داده‌های ثبتی خود را با هم به جمع‌بندی برسانند تا ضریب دقت کار افزایش یابد.

کرمی تبیین کرد: هرچقدر دقت در گردآوری داده‌ها بالاتر باشد، توزیع منابع و اعتبار‌ها به ساختار جمعیتی و عدالت اجتماعی نزدیک‌تر خواهد شد و هدف‌گذاری‌های توسعه‌ای استان با دقت بیشتری انجام می‌شود.

وی افزود: بهره‌گیری از داده‌های مکان‌محور و ثبتی‌مبنا کمک می‌کند تا فرآیند برنامه‌ریزی علمی‌تر و اجرایی‌تر شده و بودجه‌ریزی استان بر پایه واقعیت‌های میدانی تدوین شود.

استاندار ایلام؛ خواستار مشارکت همه‌جانبه مردم و دستگاه‌ها در اجرای هرچه بهتر این طرح ملی شد.

بر پایه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵؛ جمعیت استان ایلام ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر بود که از این تعداد، ۲۹۵ هزار و ۱۹۹ نفر مرد و ۲۸۴ هزار و ۹۵۹ نفر زن بودند.

در همان سال، شمار خانوار‌های استان به ۱۵۹ هزار و ۳۱۰ خانوار رسید و جمعیت شهری ۳۹۵ هزار و ۲۶۳ نفر، معادل حدود ۶۸ درصد جمعیت استان اعلام شد.

نرخ رشد جمعیت ایلام در فاصله سرشماری سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ حدود ۰/۸ درصد بود و در این دوره ۲۲ هزار و ۵۵۹ نفر به جمعیت استان افزوده شد.

بر پایه برآورد مرکز آمار ایران، اکنون حدود ۱۸۰ هزار خانوار با جمعیتی افزون بر ۶۰۰ هزار نفر در استان ایلام زندگی می‌کنند که ضرورت به‌روزرسانی داده‌های جمعیتی و شناخت دگرگونی‌های سکونت، اشتغال و ساختار خانوار‌ها را برای برنامه‌ریزی سال‌های پیش رو برجسته می‌کند.