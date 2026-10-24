به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ هادی کریمی گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و همچنین پیشگیری از سرقت، طرح بازدید از خانه‌های مسافر در یزد به مرحله اجرا گذاشته شد.وی ادامه داد: ماموران پلیس با اخذ مجوز قضایی، از خانه‌های مسافر بازدید و ۱۰ خانه مسافر متخلف را در بلوار طالقانی، کوچه حنا، کوچه ویلا و کوچه برخوردار مهر و موم کردند.

سرهنگ کریمی در پایان خاطرنشان کرد: متصدیان این واحد‌ها که تخلفات آنها بیشتر شامل نداشتن مجوز فعالیت، به کارگیری اتباع و سایر تخلفات انتظامی بودند به دادسرا معرفی شدند.