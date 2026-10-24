قهرمانی وحید قربانپور در مسابقات اسنوکر ایران / سه سکوی برتر به اصفهان رسید

وحید قربانپور از اصفهان قهرمان بیست‌ونهمین دوره مسابقات دسته برتر رنکینگ اسنوکر ایران شد و حمید نوری و آرمان دیناروند، دیگر اسنوکربازان اصفهانی، به ترتیب دوم و سوم شدند.