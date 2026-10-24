پخش زنده
امروز: -
وحید قربانپور از اصفهان قهرمان بیستونهمین دوره مسابقات دسته برتر رنکینگ اسنوکر ایران شد و حمید نوری و آرمان دیناروند، دیگر اسنوکربازان اصفهانی، به ترتیب دوم و سوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این رقابتها ۵۳ بازیکن حضور داشتند که پس از ۶ روز رقابت وحید قربانپور از استان اصفهان عنوان قهرمانی را کسب کرد.
حمید نوری و آرمان دیناروند هم از استان اصفهان به ترتیب عنوان دومی و سومی این رقابتها را کسب کردند.
بیست و نهمین دوره مسابقات دسته برتر رنکینگ اسنوکر به میزبانی ارومیه برگزار شد.